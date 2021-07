Il nostro test di oggi ha qualcosa da dirti: prima di scoprire cosa dovrai affrontare il test quadro e illusione ottica. Cosa vedi veramente nell’immagine?

Oggi vogliamo proporti un test psicologico che “affonda” le sue radici in un quadro del famoso pittore e scultore russo Vladimir Kuš.

L’artista, che definisce la sua arte un “realismo metaforico” ha prodotto numerosi quadri ed immagini veramente bellissime ed affascinanti.

Nei suoi disegni ci sono soggetti molto diversi tra loro che si fondono grazie ad un’idea, una piccola connessione o anche, semplicemente, un piccolo “iato“.

Potremmo andare avanti ma, ehi, questo non è un articolo sulla bravura di Vladimir Kuš ma un test!

Che ne dici di scoprire che cosa si nasconde nel tuo subconscio?

Test quadro e illusione ottica: cosa vedi nel dipinto ti svelerà il messaggio importante che abbiamo per te

Sebbene questo non sia un test che punta ad individuare le tue paure più nascoste (per quello ne abbiamo moltissimi altri), il messaggio che troverai sarà sicuramente sconvolgente.

Non in negativo, ovviamente, ma abbastanza per scuotere tutte le tue certezze.

Guarda attentamente questo quadro di Vladimir Kuš e dicci che cosa noti per primo nel disegno.

Ci sono alcuni elementi decisamente interessanti: quale ha catturato per primo la tua attenzione?

Scegli un elemento tra la farfalla, il bruco, la mela od il coltello e ti diremo che cosa preoccupa il tuo subconscio. Non sei curioso di scoprire che cosa ti impedisce di vivere tranquillamente?

Mela

Hai visto prima la mela? Allora ci dispiace sapere che il tuo terrore più grande è quello della morte altrui.

Forse hai una paura legata a qualche accadimento di questi ultimi tempi o il timore che qualcosa possa andar male.

Il messaggio per te è che devi assolutamente cercare di farti forza: tutto quello che temi non può di certo succedere ogni giorno e tu hai bisogno di andare avanti!

Cerca di focalizzarti su quello di positivo che hai nella vita: andrà tutto bene!

Farfalla

Chi vede la farfalla ha paura che ci sia qualcosa nascosto nella sua vita che, prima o poi, rovinerà l’andamento dei suoi giorni.

Le tue paure sono decisamente più irrazionali che altro ma stanno iniziando ad avere un peso veramente grande sulla tua vita.

Il messaggio per te? Impara ad affrontare questi pensieri o queste paure, guardale in faccia!

Fare finta che non esistano, infatti, ti creerà molti più problemi e ti getterà sempre nello sconforto più totale. Affronta i tuoi “demoni“!

Bruco

Chi nota immediatamente il bruco (e ne rimane talmente affascinato anche se di certo non lo trova bello) ha un compito veramente grande di fronte a sé.

Notare per primo questo elemento, infatti, vuol dire avere paura di qualcosa di impalpabile: hai paura della probabilità!

Il tuo cervello pensa sempre di essere colpito da una malattia che magari non esiste ancora. Hai paura che qualcosa possa attentare alla tua salute e non smetti ma di chiederti se quell’insetto che ti ha punto potrebbe essere portatore di malaria.

Insomma: devi liberarti dalla tua paura della sofferenza (che non neanche esiste al momento). Forza!

Coltello

Chi vede prima il coltello ha una paura quasi patologica del tradimento.

Ti guardi sempre le spalle proprio per paura che, metaforicamente, possa arrivare una qualche coltellata.

Sei restio ad aprirti con gli altri e non vuoi abbassare mai le tue difese. Hai costruito un muro intorno a te e non hai nessuna intenzione di abbatterlo.

Il messaggio importante per te è che devi liberarti da questo terrore: non facendo avvicinare mai nessuno non subirai mai un tradimento ma sarai sempre triste!