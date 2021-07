Pensi di sapere quali siano le tue vere priorità nella vita? Il test degli elementi rossi ci darà una mano a metterle in ordine. Pronto a scoprire la verità?

Oggi vogliamo proporti un test veramente semplicissimo (per fortuna! Pensa se dovessi faticare anche quando dai un’occhiata su Internet per divertimento).

Tutti abbiamo delle priorità, nella vita, secondo le quali ci comportiamo e che ci aiutano a prendere decisioni ed andare avanti.

Quali sono le tue?

Lo scopriremo subito con il test di oggi: ti basterà solo dare un’occhiata all’immagine e saremo noi a dirti tutto quello che devi sapere.

Comodo, no?

Il test degli elementi rossi: scegli quello più importante per conoscere le tue vere priorità nella vita

La figura che vedi rappresentata oggi nel nostro test è quella di una donna completamente vestita di rosso.

Ehi, evidentemente è il suo colore preferito!

Fortunatamente per noi, però, il fatto che tutti gli elementi del disegno siano di colore rosso ci aiuta a rendere più semplice il test di oggi.

Guarda il disegno e dicci, secondo te, qual è l’elemento più importante o che hai notato prima di tutti.

Si tratta del canarino sulla spalla? Del grande cappello a tesa larga, degli orecchini oppure delle labbra?

La risposta a questa domanda, che potrà sembrarti estremamente triviale, ci rivela, invece, qual è la tua vera priorità nella vita.

Spesso, infatti, non ci rendiamo neanche conto di avere delle priorità o di quali siano veramente le nostre.

Questo test ti aiuterà a metterle in ordine: se preferisci, infatti, puoi fare una classifica degli elementi e leggere tutti i responsi.

Pronto a scoprire di che cosa ti importa veramente nella vita?

Cappello

Partiamo dal cappello a tesa larga; di certo è uno degli elementi che si nota prima in questa immagine, non trovi?

Se hai scelto il cappello come elemento preponderante o se lo hai messo in cima alla tua classifica, sappi che quello che conta di più per te è il qui ed ora.

Evidentemente sei una persona realizzata e felice o che, in ogni caso, si trova in una situazione che non vorrebbe mai cambiare.

Forse sei in una comfort zone o forse hai semplicemente raggiunto i tuoi obiettivi e sei finalmente tranquillo.

La tua maggiore priorità, in questo momento, è mantenere la situazione stabile, affondare le radici e forse costruire (in futuro) da qui. Per ora il tuo spazio personale è tutto!

Orecchini

Scegliere gli orecchini come elemento più preponderante in questa immagine ci rivela che per te, in questo momento, la priorità maggiore è la possibilità di esercitare la tua libertà.

Sei una persona che ha sicuramente una fantasia sviluppata: ti interessi di arte e vorresti trasformare il tuo lavoro (se già non è così) nella tua vera passione.

Queste scelta denota una voglia di esercitare il proprio diritto ad essere liberi: per ora, per te, la realtà è che non esiste altro se non i tuoi desideri e le tue voglie.

Non hai bisogno di sentire cosa vogliono gli altri e non ti comporterai secondo i loro desideri: sei libero e vuoi esserlo ed è questa la tua vera priorità!

Fai attenzione solo ad evitare di offendere o ferire gli altri ma per il resto concentrati pure su di te. Si tratta, finalmente, della tua ora!

Canarino

Il canarino è certamente uno degli elementi più particolari di questo disegno e se lo hai notato per primo vuol dire, sicuramente, che sei una persona diversa dagli altri!

Ma che cosa vorrà dire per le tue priorità?

Chi si concentra sul canarino è una persona che mette al primo posto sempre e comunque i desideri del suo cuore.

La tua unica priorità, almeno in questo momento, è ascoltare quello che ti dice l’amore e comportarti di conseguenza: non riesci veramente a fermarti!

Scegliere il canarino vuol dire scegliere la parte più vulnerabile e volatile (per l’appunto) di noi e sceglierla come priorità ti può far capire bene in che momento della tua vita sei.

Evidentemente qualcuno ti ha fatto perdere la testa oppure non vedi l’ora di perderla: l’amore è la tua priorità unica!

Labbra rosse: ecco cosa vuol dire se le hai scelte nel test degli elementi rossi

Hai scelto le labbra? Allora complimenti, sei chiaramente una persona estremamente comunicativa!

Chi sceglie le labbra, infatti, è una persona che ha come priorità quella di comunicare con gli altri e di poter esprimere chiaramente le sue idee.

Non si tratta certo di una priorità “sciocca“. Vuol dire, anzi, che sei proiettato verso il futuro: vuoi far capire a tutti i tuoi piani e cercare di metterli in atto il prima possibile.

(E no, tranquillo: se hai scelto le labbra non vuol dire che la tua priorità è chiacchierare e spettegolare!).

Questa è una scelta che denota una propensione verso priorità chiare e concrete, obiettivi che possono essere raggiunti uno dopo l’altro e costruire la tua vita con fondamenta solide. Congratulazioni!