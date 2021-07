Test del Biglietto | Qual è il dono spirituale che fai agli altri?

Il Test del Biglietto serve a comprendere le potenzialità emotive che hai ma di cui non sei consapevole: scoprirai una degli aspetti più importanti di te stessa.

Ognuno di noi nasce con alcuni particolari talenti e, quando incontriamo altre persone, li manifestiamo in maniera naturale e spontanea. A volte però questi talenti, che potremmo anche definire doni spirituali non sono coscienti.

Si tratta infatti di parole e azioni che compiamo in maniera spontanea e spesso automatica e che vengono recepite dalla persone che sono intorno a noi. Spesso anche la “ricezione” di questi doni avviene in maniera inconsapevole.

Per fare un esempio classico, il nostro migliore amico o la nostra migliore amica è una persona che sa regalarci grande serenità e fiducia nel futuro, mentre una persona che abbiamo visto una volta sola può aver suscitato in noi un chiarissimo senso di fastidio del quale però non sapremmo dare una vera spiegazione.

Quali sono i doni che inconsapevolmente facciamo agli altri? Per scoprirlo basta fare questo test.

Come tutti i testi che si basano su una scelta è necessario che tale scelta venga compiuta in maniera istintiva e quasi meccanica. In questo modo sarà il nostro inconscio a guidare la nostra mente, dandoci la possibilità di comprendere più in profondità cosa c’è nelle profondità della nostra mente.

Hai ricevuto un biglietto da parte di una persona cara. Può contenere indifferentemente un biglietto di auguri per un’occasione speciale, un messaggio di ringraziamento o una lettera di qualsiasi tipo. A prescindere dal suo contenuto, scegli la copertina del biglietto che ti piacerebbe ricevere.

Test del Biglietto

1 – Il biglietto con il Vaso di Fiori

Se questo è il tuo biglietto preferito sei una persona in grado di diffondere serenità e amore intorno a sé. Sei anche in grado di donare stabilità e sicurezza.

Per riassumere il tuo dono spirituale è la fiducia: le persone che hanno la fortuna di incontrarti sanno che possono contare su di te per un sostegno emotivo, per un semplice consiglio o anche solo per un abbraccio o un sorriso.

Le persone che ti conoscono da anni potrebbero confermare che nell’arco del tempo sei in grado di mantenere alta e costante la luce del tuo spirito, che fa stabilmente da guida alle persone che ne hanno bisogno. Ammesso che tu non lo sia già, potresti essere un’ottima madre, solido punto di riferimento dei propri figli e della propria famiglia in generale.

2 – Il biglietto con un Fiore

Il biglietto con un singolo fiore indica che sei una persona dalla grande bellezza interiore ed esteriore, che capisce perfettamente l’importanza di godere della vita attimo dopo attimo, nella maniera più profonda possibile.

Il dono spirituale che porti con te e che diffondi alle persone che ti circondano è l’amore per la vita. Sei in grado di attribuire la giusta importanza alle piccole come alle grandi cose del mondo. Sei anche in grado di prendere il buono senza lamentarti del male o senza che ciò che è accaduto di male nella tua vita possa pesarti rendendoti incapace di vedere ciò che di buono e di bello c’è ancora intorno a te.

3 – Il biglietto con un Cuore

Il biglietto con il cuore indica chiaramente una persona buona, gentile ed altruista, che fa della generosità il proprio dono spirituale.

Sei una delle rare persone al mondo che si sente più felice quando dona e non quando riceve. Il motivo è che il tuo animo trabocca d’amore e che saresti disposta a prenderti cura di chiunque chieda il tuo amore. La tua grande capacità consiste nel comprendere i bisogni emotivi di una persona ed essere in grado di darle esattamente quello di cui necessita.

Se per caso un amico avesse bisogno di una spalla su cui piangere verrebbe certamente da te. Se, al contrario, pensi che un amico sia bloccato in una situazione stagnante che gli fa solo del male (una relazione infelice, un lavoro insoddisfacente eccetera) sarai tra i primi a spiegargli cosa dovrebbe fare per migliorare la sua condizione, offrendo ovviamente il tuo aiuto lungo il percorso.

4 – Il biglietto con il Sole

Alcune persone sono portatrici di energia e di innato ottimismo, hanno capacità di leadership e sono in grado di guidare, incoraggiare e mostrare la via a coloro che non sono in grado di vederla o non hanno il coraggio di seguirla.

Il tuo dono spirituale è la forza, in ogni sua accezione. Sei pronta a incoraggiare un amico in un momento di difficoltà o a sostenere una persona che ha appena subito un grave lutto. Sei la persona a cui ci si rivolge quando, dopo aver cominciato qualcosa di nuovo si è sul punto di mollare tutto anche se quello era il grande sogno di una vita. Sei una delle persone che cambiano il mondo, ovviamente in meglio.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.