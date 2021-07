Rosalinda Cannavò si è trovata senza il suo Andrea Zenga e ne ha approfittato per fare un’inedita confessione ai suoi fan.

Tempo di confessioni per Rosalinda Cannavò. L’attrice, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, che per lei ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, ha deciso di venire allo scoperto, rivelando ogni suo pensiero, o quasi, al suo fedele pubblico che tanto affetto la segue e la supporta anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse ore, infatti, la Cannavò è tornata da un viaggio di lavoro. Viaggio che ha fatto da sola senza il suo Andrea Zenga. I due si sono incontrati per la prima volta durante il reality show condotto da Alfonso Signorini e durante quegli istanti hanno scelto di iniziare una storia d’amore. Storia che prosegue tutt’ora, ma Rosalinda Cannavò ha fatto un’inedita confessione sul suo rapporto con il figlio di Walter Zenga. Ecco che cosa ha detto dopo la fine di quest’ultima esperienza lavorativa.

Andrea Zenga: Rosalinda Cannavò si lascia andare ad una confidenza

Rosalinda Cannavò ha precisato di aver fatto quest’esperienza da sola, senza il suo compagno al suo fianco, nonostante ciò, da vera donna indipendente, non è rimasta affatto dispiaciuta, affermando che ogni tanto stare da soli non è sbagliato, anzi. Fa davvero bene al nostro animo e ci permette di prendersi una maggiore cura di se stessi.

“A volte passare questi momenti fa bene“ ha esordito l’attrice. “Ci sta passare del tempo con se stessi e prendersi cura di se” ha confidato per poi rivelare che cosa fa non appena torna da un viaggio. Qualcosa che per il suo compagno rappresenta un vero e proprio incubo. Di che cosa sta parlando? Di mettere tutto in ordine!

“Questa è la prima cosa che faccio quando rientro” ha spiegato la fidanzata di Andrea Zenga. “Per questo motivo io sono il peggior incubo di Andrea che fa l’esatto opposto” ha poi concluso, rivelando che il suo compagno invece fa l’esatto opposto, puntando a godersi qualche momento di relax in più rispetto al ritornare subito attivi con quello che c’è da fare.

Rosalinda Cannavò senza Andrea Zenga si è lasciata andare ad un’inedita confessione, ma la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. Dopo di tutto i due, che erano fatti l’uno per l’altra, avevano capito sin dal primo momento che si sono incontrati al Grande Fratello Vip che erano fatti l’uno per l’altra e non si sbagliavano di certo.