Giulia Salemi è una donna che non porta rancore. Tanto da superare una difficile prova d’amore solo per la felicità di Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi, durante il corso della sua ultima esperienza del Grande Fratello Vip, è stata spesso criticata dal pubblico del piccolo schermo e non solo. Alcuni telespettatori l’accusano di essersi avvicinata a Pierpaolo Pretelli soltanto perchè interessata ad una maggiore visibilità e non alla sua persona e pure la famiglia di lui non è si di certo risparmiata. Storico è diventato il momento in cui la mamma di Pier consiglia a suo figlio di continuare il suo percorso da solo perché “stava perdendo consensi” e poi il recente commento del padre ad Elisabetta Gregoraci ha scosso e non poco gli animi degli utenti della rete.

Giulia, però, non ha mai commentato in maniera negativa certe reazioni, ed oggi a distanza di tempo ha dimostrato di essere al di sopra di tutti coloro che la criticavano dimostrando di non portare rancore per quanto accaduto, anzi, voltando pagina superando un’importante prova d’amore per il bene della sua relazione, che prosegue a gonfie vele, con l’ex velino moro di Striscia La Notizia.

Pierpaolo Pretelli: Giulia Salemi incontra suo padre dopo le gaffe social

Giulia Salemi, nelle scorse ore, è arrivata a Maratea, città del cuore di Pierpaolo Pretelli, per supportarlo e mostrargli tutto il suo calore in quanto ha tenuto un’esibizione del suo nuovo singolo estivo, L’estate più calda. Durante queste ore però Giulia si è dedicata anche alla famiglia di lui, dimostrando pubblicamente che non porta alcun rancore per tutto quello che è accaduto in passato, ma che è pronta a scrivere una nuova pagina della loro storia.

Giulia ha pubblicato un breve video in cui sia lei che Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo, nonché madre del suo bambino, danno un tenero bacio al padre di lui. Segno che ogni incomprensione passata è ormai superata e che insieme hanno voltato pagina. Un gesto che vale doppio visto che la bella modella di origini persiane ha stretto un ottimo rapporto anche con l’ex fidanzata di Pretelli. Tant’è che ha preso parte anche al compleanno di Leo.

#prelemi vedere la felicità di @GiuliaSalemi93 dice tutto. Può essere che Cuba abbia messo una buona parola affinché realizzassero tutto ciò. Perché sa quanto Pier ci tenga. E Giulia piace anche essere accettata dal futuro suocero. pic.twitter.com/L7inx2owaf — Mattia (@Mattia41848493) July 25, 2021

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più innamorati e lei ha dimostrato ancora una volta di saper volare molto in alto, lasciandosi alle spalle tutto il passato.