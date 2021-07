Ti sono avanzate le verdure? Ecco come usarle in modo diverso

Hai cucinato troppo e ti trovi con tante verdure avanzate che non sai più come usare? Ecco alcune idee per riproporle in modo diverso e ancor più gustoso.

Quando si cucina, specie se per tante persone, può capitare di sbagliarsi e trovarsi a preparare molte più roba di quanta ne serva. A volte ciò accade per paura di non cucinare abbastanza per tutti, altre perché qualcuno decide di non presentarsi all’ultimo istante e altre semplicemente perché qualcosa è stato apprezzato più di altro e non c’è stato modo di finire tutto.

Comunque vada, restare con del cibo in più è sempre un peccato. E quando si parla di verdure, il problema è ancor più grande. Si tratta infatti di cibi che difficilmente vengono consumati in seconda battuta dalla propria famiglia. Niente paura, però. Perché prima di decidere di gettare via tutto ci sono diverse idee golose per reinterpretare le verdure in modo diverso. Scopriamone alcuni dei più semplici e saporiti.

Verdure avanzate? Ecco come usarle in modo diverso per piatti davvero gustosi

Imparare a reinterpretare il cibo in modo sempre diverso è una dote che non tutti hanno ma che con un po’ di fantasia si può apprendere almeno quel tanto che basta per recuperare piatti avanzati. Un modo per evitare gli sprechi, fare economia e dare persino vita a piatti che altrimenti non ci si sarebbe mai trovati a preparare. Quando si parla di verdure, ad esempio, le scelte culinarie sono davvero tante e tutte da sperimentare.

Ed il risultato sarà così strabiliante da non vedere l’ora di ritrovarsi nuovamente con delle eccedenze. Provare per credere. Ma andiamo ad alcune idee semplici da realizzare e dal risultato più che garantito.

Lo sformato di verdure. Se ad avanzare è un contorno già definito e difficile da presentare in modo diverso si può versare il tutto in una teglia, aggiustare con qualche spezia, aggiungere della besciamella e del parmigiano e dar vita ad uno sformato super goloso e al quale nessuno saprà dire di no. Un modo simpatico, veloce e alternativo per ripresentare le verdure della sera prima senza che nessuno storca il naso in merito.

La frittata di verdure. Se si hanno avanzi di carote, piselli, zucchine, patate e altre verdure di uso comune si può mescolare il tutto, aggiungere dell’uovo mixato a del parmigiano, completare con del pan grattato e dar vita ad una frittata. Golosa come non mai piacerà a grandi e piccini. Inoltre, per renderla ancora più diversa, la si potrà inserire in un panino, creando uno spuntino delizioso e piacevole sia alla vista che al momento dell’assaggio.

Gli arancini di verdure e riso. Degli arancini di verdure, da impastare con del riso, sono un’idea simpatica per un primo diverso dal solito da portare a tavola e da servire anche come antipasto (qualora si optasse per farli piccoli). Volendo si possono cuocere anche in forno o nella friggitrice ad aria ottenendo così un piatto che oltre ad essere buono da mangiare è anche sano e nutriente. La scelta perfetta per portare il sorriso a tavola senza spendere troppo.

Le crocchette di verdure. Se ad avanzare sono poche verdure di uno due tipi al massimo, si può creare un purè di patate al quale inserire le verdure. Aggiungere del parmigiano gli darà un tocco in più e una volta ottenuto un impasto abbastanza solido si potrà impanare tutto e realizzare delle crocchette di verdure che piaceranno sicuramente a tutti e che mai faranno pensare alle verdure rimaste.

Il riso al forno con verdure. Cuocere del riso (in base alle verdure si può optare tra quello bianco e quello nero) per poi metterlo in una pirofila con le verdure, aiuta ad ottenere un riso al forno davvero buono e gradevole. Un modo per gustare qualcosa di completo ma al contempo piacevole e non troppo pesante. Ottimo da gustare sia a pranzo che a cena.

L’insalata russa alternativa. Se ad avanzare sono state due o tre verdure ancora da cuocere ma tagliate a pezzetti molto piccoli si può realizzre un’insalata russa divertente. Basterà aggiungervi della maionese ed il gioco sarà fatto. Presentandola come una variante sarà sicuramente accolta con curiosità donando a tutti la voglia di provarla. Il risultato parlerà da se.

Trovare modi sempre diversi per rielaborare quanto avanza in cucina ogni giorno, a fine mese offre il modo di risparmiare parecchio, aiutando al contempo a realizzare piatti nuovi che fanno sempre bene all’umore e alla convivialità a tavola.

In merito alle verdure è però importante ricordare che se già precedentemente cotte possono essere riutilizzate una volta sola. In caso di nuovi avanzi, scaldarne ancora o processarle in altro modo è infatti nocivo. Per questo motivo, in base alla quantità di verdure rimaste può essere utile valutare diverse modalità di impiego.