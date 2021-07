Cosa hai notato prima in questa immagine? L’uccello esotico o un leone? La tua risposta rivela le tue paure profonde.

Il test di oggi fa appello al nostro inconscio e cercherà di far emergere le nostre paure attraverso la semplice osservazione di una immagine. Ovviamente i test psicologici hanno valenza clinica solo nel caso in cui vengono sottoposti da esperti di settore, nel caso dei test online questi si possono considerare solo di intrattenimento ma forniscono tutti gli spunti per una autovalutazione dei propri limiti.

Test: cosa vedi un uccello esotico o un leone?

Il test di oggi ti chiede di osservare una immagine. Ognuno di noi guardandola noterà un elemento e questo dipende dalla rispettiva personalità. Alcuni noteranno un uccello esotico, altri vedranno un leone. Qual è la prima cosa che hai notato nell’immagine? La tua risposta ti rivelerà cosa temi di più.

Ognuno di noi ha delle paure e teme che possa accadergli qualcosa di specifico, le paure a volte sono debilitanti, bisognerebbe affrontarle sempre. Questo test aiuta le persone a capire cosa temono e di cosa si preoccupano di più oggi. Fare il test è molto semplice, bisogna solo rispondere con una semplice domanda, ovvero dire cosa si nota in prima istanza osservando questa immagine.

Soluzione del test

Ed ora scopriamo cosa rivela la tua risposta e quali aspetti del tuo inconscio sono nascosti:

Se hai visto il leone

Se hai notato il leone significa che sei una persona profonda e mai superficiale. Non ti fidi dell’apparenza ma cerchi di capire le cose analizzandole in profondità. Non temi di affrontare le paura e l’incertezza, in realtà sei una persona combattiva e coraggiosa. Ti piace accettare sempre nuove sfide e vivere nuove avventure. Sei un leader e coach motivazionale con i fiocchi e non ami le persone che si scoraggiano con facilità.

Se hai visto un uccello esotico

Se hai notato l’uccello esotico significa che sei una persona che non riesce a gestire bene i pensieri che fluttuano nella testa, ti lasci trasportare e stordire dalle circostanze. Hai una personalità fantasista e sognatrice e sogni sempre di cambiare i mondo. Vorresti essere un paladino di giustizia e risolvere tutti i problemi che ci sono nel mondo. Sei una persona speciale e gli altri ti ammirano e ti apprezzano profondamente.

