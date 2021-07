Dove ti sta portando la tua bussola emotiva nella vita? scegli una direzione nella bussola e scoprilo grazie al nostro test.

Spesso andiamo ogni giorno senza sapere realmente dove stiamo andando, senza obiettivi prefissati, mete, traguardi. Questo test può aiutarti a trovare la tua stabilità emotiva e a indicarti la direzione giusta da prendere in questa vita.

Test della bussola, scegli una direzione e ti dirò dove giungerai

Ti sei mai chiesto in quale direzione ti stai trascinando? Il Feng Shui è una disciplina che studia le diverse direzioni e come queste influiscono sulla stabilità emotiva. Basta scegliere una delle direzioni per scoprire dove ti sta portando questa vita.

Se hai scelto la direzione:

A nord

Il nord è associato alla necessità di indipendenza libertà e spazio proprio. Sei una persona che ha bisogno di spazio e momenti di solitudine per pensare senza distrazioni e fare mente locale. Sei il tipo di persona che trova giovamento applicando pratiche spirituali e meditazione. Se questa è la direzione scelta significa che hai bisogno di svuotare la mente delle preoccupazioni quotidiane e farti toccare lo spirito dall’ispirazione.

La tua vita ti porta verso il recupero da malattie e ferite emotive. Fino a quando non ti prenderai il tempo di fare questo ti sentirai irrequieto e insoddisfatto della tua vita quotidiana.

Nord-est

Se hai scelto questa direzione significa che hai bisogno di energia, qualcosa che rinnovi la tua vita, che ti faccia sentire più motivato o che ti faccia perseguire un obiettivo preciso. La routine è una gabbia che ti tiene imprigionato. Devi uscire dalla tua zona di confort e correre dei rischi. Anche se non hai la minima idea di cosa fare inizia semplicemente a fare qualcosa, qualsiasi cosa. Inizia a muovere dei passi verso il cambiamento.

Nord-ovest

Se hai scelto questa direzione significa che ti stai dirigendo verso il potere. In questo momento hai bisogno di prenderti delle responsabilità, avere figli, candidarti per un lavoro importante, trasferirti. Ora hai l’energia giusta e il controllo di te stesso. Usa il tuo istinto per fare le tue mosse, in questo momento non puoi sbagliare, se hai preso questa direzione è perché sei guidato verso il controllo della tua vita.

Est

L’est è associato all’espansione. Se hai preferito questa direzione, significa che è giunto il momento dell’ ambizione. Il momento è favorevole per fare un corso di formazione o avviare un proprio progetto. Devi solo lasciarti guidare dalla passione e non lasciare che la paura spenga l’entusiasmo. Adesso andrai dove devi andare. Goditi questo nuovo viaggio. Sii paziente, focalizza l’obiettivo e dirigiti verso di lui. Non avere fretta.

A sud

Se hai scelto questa direzione è perchè hai bisogno di relax. Ti serve di ricaricare le pile, ti senti esausto. Mentre ti direzioni verso l’energia del sud, il tuo corpo ti sta chiedendo di “svegliarti”! Dopo il letargo ci si affaccia ad una nuova vita, questo è il momento di lasciare che passione e positività si facciano spazio nella tua vita. Prendi il comando della tua vita grazie a questa nuova energia e fai nuovi incontri, viaggi, esperienze rinnovate.

Crea nuove situazioni. Viviti il tuo Qui ed Ora.

Sud-est

Se hai scelto questa direzione è perché dentro di te sai bene che è giunto il momento di mettere le ali alla tua immaginazione. Sei in una fase di grande creatività, questo è il momento di lasciarti guidare dall’ispirazione e scrivere quel libro che aleggia da sempre nella tua testa, fare quel corso di cucina, imparare una lingua nuova. In altre parole questo è il momento di realizzare i tuoi sogni senza badare alle critiche.

Sud-Ovest

Questa direzione indica che devi adottare un approccio pratico. Basta fantasticare bisogna fare un piano di azione concreto, fissare obiettivi a lungo termine e darsi da fare per realizzarli. Ora non hai tempo di riposarti, questo è il momento di lavorare sodo, risparmiare denaro e mettere a servizio tutte le tue capacità, non sono ammesse distrazioni. È il momento giusto per sviluppare solide alleanze professionali e amicizie a lungo termine.

A ovest

L’occidente è associato al romanticismo se hai scelto questa direzione significa che la tua meta è una nuova relazione oppure portare la relazione esistente al livello successivo. Questo è il periodo giusto per trascorrere più tempo con il tuo partner, dentro e fuori il letto.

Scegliendo questa direzione stai comunicando all’universo anche la tua intenzione di migliorare le entrate finanziarie, ed avere successo a livello di carriera e lavoro.