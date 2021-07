Lo slip del costume è troppo grande? Ecco il trucco per adattarlo all’istante

By

Se lo slip del costume è troppo grande esiste un trucco veramente semplice ed efficace per portarlo in un batter d’occhio alla misura giusta.

Quale volte capita di ritrovarsi con un costume dallo slip eccessivamente grande per noi.

Può succedere per svariate ragioni. Magari il costume comprato cade a pennello sopra ma ha un sotto troppo grandi per noi oppurestiamo parlando di un vecchio costume e, come spesso accade, lo slip ha un po’ ceduto.

Che fare allora? Buttare via il bikini sembrerebbe un vero e proprio spreco ma tenendolo così, ovviamente, non lo indosseremo mai.

Occorre allora trovare un modo per intervenire sullo slip. Una sarta risolverebbe tutto in pochi istanti ma non sempre sia delle schegge con ago e filo o macchina da scrivere. Meglio allora rinunciare?

No, esiste infatti un semplice trucco che vi regalerà lo slip perfetto con il minimo sforzo. Certo, ago e filo vi occorreranno ma a livello molto rudimentale. State a vedere!

Il trucco per rimediare a uno slip del costume troppo grande

Se lo slip del costume che abbiamo comprato è troppo grande possiamo risparmiare correndo ai ripari, utilizzando semplicemente ago e filo ed evitando di buttare via il completo.

Niente paura: anche se non siete delle maghe del cucito potrete tranquillamente mettere in atto questo trucco veramente semplice e dai risultati immediati.

Basterà infatti creare qualche piega che porti il tessuto del gluteo verso l’interno e così il costume non solo sarà più piccolo ma anche più sgambato, proprio come vuole la moda di questo periodo.

Pochi colpi di ago per fissare i lembi verso l’interno e avrete un costume come nuovo. Fidatevi, può sembrare complicato ma non lo è e il risultato sarà impeccabile.

Provare per credere!

Certo, se poi siete un po’ più esperte con ago e filo potrete procedere a scucire lo slip e ridimensionarlo in modo più accorto e dettagliato ma anche con questo semplice trucco il risultato non vi deluderà.