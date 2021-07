Quale missione sei venuto a compiere su questa terra? Per cosa l’Universo ha bisogno di te? Scopri la risposta.

Questo test spirituale ti rivelerà qual é la tua missione sulla terra e lo farà mediante la valutazione della scelta di un elemento di questa immagine. Ognuno di noi nasce con una missione, tu conosci già la tua?

Test: dimmi cosa hai visto prima e ti svelerò la tua missione sulla terra

Questo test spirituale ti rivelerà la tua missione sulla terra. Probabilmente ti sei chiesto quale sia il tuo ruolo spirituale in questa vita, trovare la risposta non è semplice. Questo test ti fornisce degli spunti per trovare la tua strada.

I test psicologici forniscono una diagnosi clinica nel caso in cui vengano sottoposti da una figura esperta, in tutti gli altri casi sono test nati per intrattenere.

Se vuoi conoscere la tua missione di vita devi solo osservare questa immagine e dirci cosa hai notato prima. L’immagine è composta da vari elementi, la figura di una donna, il cielo con luna e stelle, i rami della foresta, il lupo. Ogni elemento è legato ad una missione unica, e questa missione si può capire valutando alcuni schemi che si ripetono. Conoscendoli, capirai il messaggio che ti sta inviando l’universo e farai emergere la vera risposta universale che vive già dentro di te.

Ecco cosa rivela la tua risposta. Se la prima cosa che hai notato è stato:

Il lupo

Se la prima cosa che hai notato è stata il lupo, significa che sei venuto al mondo per lottare. Sei un guerriero. Nel tuo destino ci sono molte battaglie da vincere, battaglie a favore dei più deboli, delle persone più bisognose, il mondo ha bisogno di te per affermare i diritti di tutti.

Sin da piccolo hai sempre avvertito molta indignazione per le ingiustizie e quando vedi le persone soffrire ti si stringe il cuore nel petto. L’indifferenza di fronte al dolore e il mancato rispetto del pianeta fanno emergere il bisogno di fare qualcosa, di lottare per cambiare le cose e migliorare le situazioni.

Vuoi un mondo migliore e ti impegni in cause che giungono a questo risultato.

La notte/ la luna

Se la prima cosa che hai notato è stato il cielo stellato e la luna, la tua missione nella riguarda la guarigione. Sei una persona empatica e compassionevole, ami prenderti cura delle persone che ami e delle persone che soffrono. Hai la sindrome della crocerossina, senti che la tua missione è curare.

Molto probabilmente sei un medico o veterinario o un terapista o anche una psicologa, perché spesso il tuo ruolo è quello di dare supporto e di fornire saggi consigli per confortare il cuore degli altri.

3. I rami/ la foresta

Se la prima cosa che hai visto è stata la foresta, significa che la tua missione nella vita è legata alla saggezza. Sei una saggia perché hai fatto tesoro delle esperienze maturate nel tempo, la tua curiosità, la tua voglia di imparare cose nuove, ti ha spinto ad accettare innumerevoli sfide e ognuna di loro ti ha lasciato qualcosa. Tu sei venuto al mondo per fornire soluzioni e risposte. L’Universo è misterioso ma tu cerchi sempre di collezionare risposte ai vari misteri. Illumini le persone che grazie a te riescono a dare una nuova prospettiva alla loro esistenza.

4. La sagoma di una donna

Se hai notato principalmente la sagoma della donna, è perché la tua missione nella vita è creare. Tu non vedi il mondo nello stesso modo in cui lo vedono gli altri, tu vedi soluzioni creative in tutto, sei ingegnoso e pieno di inventiva. Ami tutto ciò che è bello e che suscita emozioni. Tu sei nato per abbellire l’Universo e renderlo più attraente. Dai un tocco di magia a tutto ciò che tocchi.