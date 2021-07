La sfida di oggi consiste nel dare la caccia al predatore. Riuscirai a scovarlo in 5 secondi e salvare la vita a questo povero animale?

Ci impegniamo ogni giorno ad offrirti una sessione di brain training cercando in rete test immagine bizzarri in grado di mettere alla prova le tue abilità, in questo caso di osservazione. Questi test immagine ti richiedono di focalizzare tutta la tua attenzione su una immagine e scovare un intruso ben mimetizzato. L’obiettivo è quello di divertirti testando il tuo occhio di lince ma non solo questo. I nostri test mentre ti divertono allenano il tuo cervello regalandogli stimoli atti a potenziarlo e renderlo più scattante. Grazie a questi test impari a osservare una immagine, focalizzare i dettagli e a restare concentrato il tempo necessario.

Sei pronto per accettare la sfida?

Test: hai solo 5 secondi per trovare il predatore, ci riuscirai?

Questa è una sfida a tempo per cui ti consigliamo di spostarti in un luogo indisturbato per qualche minuto, il tempo necessario di individuare l’intruso. Per vincere la sfida dovrai semplicemente osservare con attenzione l’immagine del test. In questa immagine si nasconde un predatore pronto a colpire la sua preda, trovarlo non è semplice, questa sfida è stata elusa anche da veri esperti. Sei pronto a mettere alla prova le tue abilità?

Soluzione del test

Ti abbiamo trasportato in una foresta e ti abbiamo chiesto di compiere una missione: trovare il predatore nascosto. La preda era ignara del fatto che qualcuno la stava osservando molto da vicino e che era pronto ad aggredirla.

Il tempo a tua disposizione era molto breve, solo 5 secondi. Sarai stato in grado di vincere la sfida?

Solo coloro che sono riusciti a vedere “oltre l’ovvio” e a percepire ogni dettaglio dell’immagine sono riusciti a trovare la soluzione.

Se sei riuscito a trovare il predatore complimenti, hai una vista molto allenata. In caso contrario dovrai solo continuare ad allenarti con test come questo. Ad esempio potrebbe piacerti questo: Test: riesci a vedere il gatto e il topo nascosti in questa foto?

Ma ora torniamo alla soluzione del test di oggi. Ecco dove si nascondeva il predatore:

Come puoi vedere il predatore si nascondeva tra i rami dell’albero ed era proprio sopra la testa di questo animale.