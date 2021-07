Love is in the air anticipazioni: Eda scopre la verità

Love is in the air anticipazioni, importante scoperta per Eda. Cambia tutto per la protagonista della soap turca

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Love is in the Air, è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5. Ecco alcune nuove anticipazioni.

Nuove anticipazioni di Love is in the air: Eda Yildiz scopre tutta la verità

Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) riuscirà a sconfiggere la sua agorafobia grazie all’aiuto di Eda Yildiz (Hande Ercel) e potrà finalmente lasciare la sua abitazione ogni volta che lo desidera. Presa dall’entusiasmo, la donna finirà dunque per confessare alla nostra protagonista qualcosa di estremamente importante sul conto del figlio Serkan (Kerem Bursin).

Tutto avrà origine dal momento in cui Aydan deciderà di riprendere le sedute con la sua terapeuta al fine di scoprire se esista un modo per far cessare il suo blocco. A quel punto, la dottoressa consiglierà alla Bolat di chiedere aiuto ad Eda, ossia l’unica persona che è stata in grado di farle lasciare la tenuta.

Nonostante la rottura con Serkan, la Yildiz accetterà di aiutare l’ex suocera e, in una determinata occasione, consegnerà a Seyfi (Alican Aytekin) un tè calmante da far ingerire alla donna prima di ogni tentativo di uscita. Fatto sta che il maggiordomo sbaglierà la dose dello stesso e Aydan, piuttosto “eccitata”, riuscirà ad andare nella nuova casa di Serkan, sopra la sua vecchia auto, al fianco della ragazza e del suo sottoposto. Dopo quel pomeriggio, la signora Bolat non avrà dunque più alcun problema ad uscire.

Dato che le sarà grata per il bene che le ha fatto, Aydan si sentirà in colpa per avere in qualche modo spinto Serkan a lasciare Eda non appena quest’ultimo ha appreso del coinvolgimento di Alptekin (Ahmet Somers) nella morte dei suoi genitori. La Bolat cercherà dunque di favorire gli incontri tra il figlio e l’ex fidanzata per portare i due a fare pace, ma ogni suo tentativo si rivelerà vano.

Mamma Bolat deciderà di rispondere ad una domanda della Yildiz e le confesserà di essere entrata in depressione quando il primogenito Alpyn è morto in seguito ad una devastante malattia. Visibilmente commossa, la signora farà presente poi a Eda che lei e Alptekin, dopo il lutto, hanno deciso di mandare Serkan in un collegio estero, innescando in lui un sentimento di completa sfiducia verso le persone (che si è portato dietro anche in età adulta). Inoltre nel bel mezzo del discorso, mamma Bolat farà infatti presente alla Yildiz che Serkan è ancora innamorato di lei e che si è trovato costretto a lasciarla in seguito ad una scoperta legata al suo passato.