Test: hai 20 secondi per trovare mucca, bradipo, lontra, coniglio e oca nello zoo

Oggi ti portiamo allo zoo e ti invitiamo a trovare la mucca, il pesce, il bradipo, la lontra, il coniglio e l’oca in soli 20 secondi.

Ecco una sfida divertente che ti farà strabiliare gli occhi. Ti mostreremo una bellissima foto di gruppo degli animali dello zoo e dovrai estrapolare dal mazzo alcuni di loro e dovrai farlo con un limite temporale, hai solo 20 secondi per vincere la sfida.

Test: ti sfido a trovare 6 animali in 20 secondi

Sei pronto ad accettare la sfida? Dovrai osservare l’immagine di tutti questi animali e trovare la mucca, il pesce, l’orso bradipo, la lontra, il coniglio e l’oca. Sembrerebbe facile ma non lo è e te ne renderai presto conto.

In questa immagine sono raggruppati tanti animali tutti diversi e molto simpatici. Dovrai localizzarne alcuni, specifici ovvero la mucca, il pesce, l’orso, il bradipo, la lontra, il coniglio e l’oca. In 20 secondi. Questo significa che dovrai fare un grandissimo sforzo di concentrazione e focalizzazione e il fatto di fare questo esercizio mentre compi un qualcosa che ti diverte non ti farà percepire lo sforzo. Questa è la forza che risiede in questi test immagine che popolano il web, ti divertono e ti intrattengono mentre forniscono degli stimoli al tuo cervello che lo allenano come se fosse un muscolo.

Giorno dopo giorno, sfida dopo sfida noterai che il tuo cervello è molto più elastico.

Metti alla prova il tuo occhio di lince e scopri quanto è allenata la tua vista.

Soluzione del test

Sei riuscito a trovare la mucca, il pesce, l’orso bradipo, la lontra, il coniglio e l’oca nei 20 secondi? Se sei riuscito a vincere la sfida vivissimi complimenti per il tuo senso di osservazione superiore alla media. Non era facile localizzare tutti gli animali.

Nel caso in cui tu non ci sia riuscito significa solo che dovrai fare altri test come questo per allenare il tuo cervello.

Se stai leggendo queste righe sicuramente non vedi l’ora di leggere la soluzione. Ecco l’immagine che ti mostra l’esatta posizione di ciascun animale che avresti dovuto trovare:

