Tendenze unghie autunno 2021: la nail art che indosseremo

Le tendenze unghie autunno 2021, la nail art e le caratteristiche delle unghie che faranno tendenza nella prossima stagione.

Le unghie sono un particolare della femminilità che moltissime donne curano ogni giorno e la nail art è diventata non solo il completamento di una manicure perfetta ma una vera propria forma di moda e di creatività.

Anche in autunno la nail art sarà protagonista del look mani. Scopriamo le tendenze unghie autunno 2021 e la nail art che indosseranno tutte coloro amano seguire la moda e i trend di stagione.

Autunno 2021: è opaco il finish dello smalto che andrà più di moda

Dopo aver scoperto quale forma di unghia sia adatta alle proprie mani, ci si potrà avventurare nella scoperta delle tendenze unnghie autunno 2021.

Mentre per la lunghezza e la forma, restano sempre le unghie lunghe e a mandorla a dettare il trend, per il finish qualcosa cambia ed è opaco quello più ‘glam’. Unghie rigorosamente opache dall’effetto vellutato riproposte con diverse nail art tra le più amate, come quelle grafiche, quelle con le scritte o con gli strass che in inverno vestiranno le unghie di tutte le donne.

Per realizzare un effetto opaco sulle unghie, ci si dovrà rivolgere al professionista se ci si sottopone a trattamenti quali ricostruzione in gel o acrilico e smalto semipermanente, mentre per una manicure fai da te, si potranno acquistare degli smalti opachi o i top coat in grado di rendere opachi tutti gli smalti.

Autunno 2021: nail art a tema e coloratissime

Le nail art saranno opache ma a tema autunnale e rigorosamente coloratissime nelle tonalità tipiche di questa stagione. Così potremo trovare sulle unghie delle piccole volpi, delle foglie dorate, dei ramoscelli, degli uccellini e tutto ciò rappresenti questa meravigliosa stagione di transizione.

I colori saranno quelli classici dell’autunno, l’arancio, il marrone, il fango, l’oro, il rosso, il burgundi, il verde e naturalmente il giallo ocra.