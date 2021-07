Vuoi valorizzare il tuo punto vita? Scopri come con il bermuda a vita alta di Anna Penello!

Il punto vita non è proprio il pezzo forte della tua fisicità? Niente paura! Abbiamo qui per te il capo che ti risolverà ogni problema. Quale? Il bermuda a vita alta, e ci mostra come indossarlo l’influencer Anna Pennello!

Ognuna di noi può dire di avere una parte del proprio corpo che non ama alla follia. Per alcune di noi sono le gambe, altre il seno. Per molte il punto debole sono i fianchi, a volte troppo larghi e altre troppo stretti. A volte, invece, non ci piace il punto vita!

Partiamo prima da un concetto: ogni donna è bella per quello che è! Ogni fisicità racconta una storia, che è solo nostra. Ci appartiene e ci rispecchia, e quindi, dobbiamo innanzitutto imparare ad amarlo e rispettarlo.

Successivamente, dobbiamo capire che la bellezza, negli ultimi anni, viene standardizzata dai canoni imposti dalla società. Negli anni 2000 eri alla moda se non avevi punto vita ed eri bionda platino, nel 2020 la fisicità di tendenza è quella alla Kim Kardashian, quindi punto vita piccolo da far paura ma seno e glutei enormi, chiaramente innaturali.

È ovvio quindi che molti degli stereotipi di bellezza osannati dai social media, TV e società più in generale, continuano ad essere sempre più particolari e inarrivabili naturalmente. Quindi, lo step successivo, è, in genere, quello di ricorrere alla chirurgia estetica, in modo da modificare il proprio corpo in base a ciò che gli altri vorrebbero da noi.

Dobbiamo sempre ricordare una cosa: il nostro corpo è “solo nostro”, e dobbiamo amarlo e rispettarlo a tutti i costi. Va bene migliorare o cambiare, se si sente la necessità, ma solo per rispondere ad un nostro bisogno estetico, non quello dettato dagli altri.

Parentesi a parte, l’abbigliamento, oltre ad un modo per essere alla moda, è uno strumento che permette di valorizzare la nostra fisicità, e molto di più.

Se abbiamo un punto del corpo che ci piace particolarmente, lo mettiamo in mostra con l’abbigliamento giusto. Se vogliamo coprire qualche zona, sceglieremo il capo che più si adatta, oppure, se vogliamo camuffare, troveremo il capo perfetto per quella situazione.

Questo è il caso che fa per noi: ho qui per voi il capo d’abbigliamento adatto a chi non ha un punto vita molto marcato e vorrebbe invece valorizzarlo.

Di cosa stiamo parlando? Del bermuda largo a vita alta!

Allora iniziamo questa guida di stile spiegandovi tutto ciò che c’è da sapere sul bermuda a vita alta e su come lo indossano le influencer, come Anna Penello!

Anna Penello indossa il bermuda a vita alta! Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a stile e abbinamenti!

Iniziamo subito dal look dell’influencer Anna Penello:

lei indossa una t-shirt a mezza manica bianca all’interno di un bermuda a vita alta, largo sulla gamba, con dei bottoni sulla pancia. L’abbinamento è semplice ma elegante. Perfetto da giorno con una sneakers o da aperitivo con un ankle boots e una giacca taglio blazer.

Perché il bermuda a vita alta è così importante? Perché con la sua forma rigida, aderente sul punto vita e allargata in gamba, va a creare sul corpo di chi lo indossa il punto vita stretto. L’effetto sarà ampliato se sopra si indossa una blusa larga indossata all’interno del pantaloncino, come Anna Penello.

Vedete? Basta veramente pochissimo per valorizzare la propria fisicità, basta sapere cosa indossare!

Ma dove potete trovare un bermuda come quello di Anna Penello?

Ho trovato per voi un modello di Zara perfetto per le nostre esigenze!

il bermuda in questione è a vita alta, con i bottoni oro sulla pancia e larghi in gamba. Sono disponibili in varie colorazioni, come il beige e il nero, e costano solamente € 19,95

Direi che è proprio il capo che fa al caso nostro, anche sotto il punto di vista del prezzo!

