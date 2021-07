By

Se non ami pesare gli alimenti ma vuoi dimagrire ecco la dieta del bicchiere senza ansie e stress per perdere 10 chili.

Se vuoi dimagrire in fretta ma non ami pesare gli alimenti. Se il pensiero di metterti a dieta ti crea ansia e preoccupazione perché non hai molto tempo da dedicare alla preparazione dei cibi. Ecco la dieta del bicchiere.

Via le bilance e le dosi ma dovrai utilizzare solo un bicchiere che sarà il tuo alleato per dosare gli alimenti che consumerai in modo facile e veloce. Con questa dieta potrai ottenere ottimi risultati perdendo fino a 10 chili basandoti sul controllo delle porzioni.

Una dieta ideata dal dottor Jimmy Mascaro, medico psichiatra e osteopata dello Southern Iowa Mental Health Center, scopriamo come funziona.

Ecco la dieta del bicchiere senza pesare gli alimenti

Molto spesso accade che quando iniziamo una dieta dobbiamo pesare gli alimenti con la bilancia. Un’operazione che può richiedere tempo e soprattutto che può essere stressante dal punto di vista psicologico.

Eliminando il problema del pesare i cibi con la dieta del bicchiere potremo facilmente perdere peso in modo facile e veloce. Basterà munirsi di un qualsiasi bicchiere ed il gioco è fatto.

Ad ideare questo metodo il dottor Mascaro per aiutare i pazienti che non riuscivano a dimagrire con le classiche diete tradizionali e che diventavano depressi proprio per tale motivo.

Ricordiamo che prima di intraprendere qualsiasi regime alimentare dietetico è sempre bene consultare il proprio medico e non affidarsi al fai da te. Vediamo ora come funziona la dieta del bicchiere.

Innanzitutto durante il giorno bisogna bere dai 5 agli 8 bicchieri al giorno d’acqua. Inoltre, è importante l’attività fisica, basta anche un’ora di camminata al giorno. E poi si dovranno consumare i classici 5 pasti. Al pasto si consumerà un bicchiere d’acqua.

Non tutti gli alimenti poi dovranno essere dosati con il bicchiere, tra questi i liquidi senza zuccheri e calorie come tè o caffè. Ma anche le verdure a foglia come insalate, spinaci, cavoli ecc. In questo caso potremo mangiarne nella quantità che desideriamo.

Per alcuni alimenti invece dovremo considerare o metà o un terzo del bicchiere. Ecco uno schema tipo per una donna.

Colazione, pranzo e cena: 1 bicchiere di carboidrati + 1 bicchiere di proteine + ortaggi e verdura nella quantità desiderata (per pranzo e cena).

Spuntini metà mattina e metà pomeriggio: mezzo bicchiere di frutta e mezzo bicchiere di proteine.

Bonus: mezzo bicchiere di un alimento che ci piace.

Tra i carboidrati possiamo scegliere tra legumi cotti, pasta e riso cotti, carote crude, patate cotte, cereali da colazione (cornflakes senza zucchero), biscotti tipo frollini, frutta tranne banane, cachi, uva, pasta ripiena, gnocchi.

Tra le proteine invece abbiamo: yogurt magro, latte di soia o scremato, yogurt greco, petto di pollo cotto o tacchino, prosciutto cotto, bresaola, pesce bianco, crostacei e molluschi, tofu bianco al naturale, carne di vitello, uova.

Man mano che passerà il tempo si imparerà a dosare gli alimenti anche ad occhio.