Scopriamo le caratteristiche principali del segno zodiacale del mese, ovvero il Leone.

Quello del Leone è il quinto segno dello zodiaco. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda e quali sono le caratteristiche che ne fanno un segno unico nel suo genere.

Il 23 Luglio si entra ufficialmente nel segno zodiacale del Leone.

Quinto segno dello zodiaco è noto per il suo essere solare e per la capacità di far volgere sempre le cose a suo vantaggio. Un segno allegro e sempre in grado di prendere le cose per il verso giusto. Cosa che lo aiuta a vivere al meglio la sua vita e a rendere un po’ più piacevole quella degli altri.

Il segno zodiacale in breve

Periodo: Dal 23 Luglio al 22 Agosto

Pianeta dominante: Sole

Colore del segno: Arancione

Pietra porta fortuna: Diamante

Giorno fortunato: Domenica

Numero: 4

Fiore: Girasole

Tutto quel che c’è da sapere sul segno zodiacale del Leone

Il segno zodiacale del Leone viene subito dopo il segno del Cancro e prima di quello della Vergine. Si tratta di un segno forte, allegro, spensierato e che nella vita ama vivere a pieno ogni singolo istante. Amante di tutto ciò che ha a che fare con il divertimento ha un approccio leggero alla vita e per questo risulta il più delle volte di ottima compagnia. Un aspetto che ben si sposa al suo essere caratterialmente allegro e positivo.

Estremamente egocentrico, vede sempre le cose dal suo punto di vista. E ciò, alle volte, può creare delle distanze con chi non lo conosce bene o non apprezza questo suo modo di essere. Il nativo del Leone, però, ha un bisogno vitale di emergere sugli altri e per questo motivo non può fare a meno di essere se stesso. Cosa che lo spinge a non curarsi particolarmente di chi non lo apprezza e di vivere semplicemente la sua vita per come ritiene sia meglio.

LEGGI ANCHE -> Sei in cerca dell’amore? Scopri se la settimana che va dal 19 al 25 Luglio ti porterà fortuna.

Di buona compagnia con chi è in grado di gestirne i modi spesso un po’ troppo da protagonista, risulta socievole sia nella vita di tutti i giorni che sul lavoro. Non ama però essere contraddetto e quando ciò avviene i risultati non sono mai piacevoli.

Il segno del Leone sul lavoro

In ambito lavorativo, questo segno necessita di eccellere, di farsi notare e di affermarsi. La mediocrità non fa al caso suo e ciò funge spesso da spinta per mettere il massimo dell’impegno in qualsivoglia mansione.

Adatto a svolgere un ruolo da leader, si può dire che indipendentemente dall’ambito in cui lavora, questo sia sempre il suo obiettivo finale. A ciò si unisce anche un gran desiderio di farsi notare e di ricevere complimenti da colleghi e datori di lavoro.

Nelle relazioni sul lavoro è per questo motivo proattivo e sempre pronto a collaborare. Non si fa mettere mai i piedi in testa e seppur generalmente leale, quando può cerca sempre di prendere il massimo da eventuali benefit.

Con i colleghi è socievole e divertente purché questi rientrino tra i suoi ammiratori. In caso di scontri o di rivalità può infatti diventare poco facile da trattare. Al contrario, verso i superiori cerca sempre di mostrare il suo lato migliore al fine di ottenere promozioni o agevolazioni di ogni tipo.

Nello studio si può dire che agisca all’incirca allo stesso modo e che lo faccia sempre in base a quanto può ottenere in cambio. Un atteggiamento che lo aiuta a farsi strada ma che a volte può un po’ isolarlo da chi ha una visione delle cose diversa dalla sua.

Il Leone e le relazioni interpersonali

Riguardo alle relazioni, il segno zodiacale del Leone ci sa sempre fare e per questo motivo è in grado di crearsi diverse amicizie superficiali e verso le quali si spende in percentuale minima. Al contrario, con le persone a cui tiene davvero è disposto a darsi di più e ad aiutare come meglio può per far fronte insieme ad eventuali problemi.

Ovviamente, tutto ciò ha un prezzo. Il Leone, infatti, pretende che chi gli vuol bene stia sempre ad ascoltarlo e si dimostri sempre pronto a stargli vicino e a spronarlo in tutto ciò che fa. Un eventuale disinteresse verso ciò che per lui conta davvero è infatti visto sempre in modo negativo. Tanto da poter portare persino a degli scontri o alla fine stessa del rapporto.

Anche in amore il suo metro di giudizio è all’incirca lo stesso. Da partner pretende un sostenitore che quando serve gli faccia anche da spalla e da consigliere. Al contempo desidera essere al centro dell’attenzione. E non è pronto ad accettare vie di mezzo. A parte questo, se ama davvero riesce persino a mettersi un po’ da parte per chi ama. Ma sempre e solo se ritiene che la persona lo meriti veramente.

LEGGI ANCHE -> Come sarà la settimana dal 19 al 25 Luglio? Ecco cosa dicono le stelle

Per concludere, il nativo del segno zodiacale del Leone è una persona fortemente energica, che ha sempre bisogno di nuovi stimoli e che ama circondarsi solo di persone che sappiano dimostrarsi in grado di sostenerlo.

A volte, i suoi modi possono sembrare un po’ duri o troppo egoisti. Ma questo è lo scotto da pagare nel voler stare accanto ad una persona narcisista, che sa di esserlo e che non ritiene che la cosa sia un problema. In cambio, si avrà sicuramente una risorsa dotata di voglia di fare, di inventiva e della capacità di rendere le giornate più divertenti e piacevoli.

APPIP ERROR: amazonproducts[ TooManyRequests|The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API. ]