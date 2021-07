Il mascara waterproof è senza dubbio un cosmetico indispensabile soprattutto durante l’estate. Scopriamo il metodo per struccarlo senza rovinare le ciglia.

Le nostre ciglia sono delicate e necessitano di trattamenti e coccole proprio come il resto del nostro corpo. Sottoposte a stress ogni giorno per la presenza di prodotti come il mascara e spesso anche di colla per ciglia finte, hanno bisogno di gesti sicuri ma soprattutto delicati.

Il mascara waterproof è un prodotto ‘must have’ soprattutto durante la stagione calda e la sua formulazione decisamente più tenace, risulta essere davvero impegnativa da struccare. Ecco come prenderci cura delle nostre ciglia e come struccare il mascara waterproof senza rovinarle.

Mascara waterproof e ciglia: i trattamenti per preparare le ciglia la makeup e mantenerle sane e forti

Le ciglia andrebbero trattate ogni giorno con molta delicatezza e con i prodotti giusti. Il primo trattamento a cui ogni giorno dovrebbero essere sottoposte è l’eliminazione del makeup, dagli occhi e quindi anche dalle ciglia. Niente di più sbagliato che dormire con il mascara. Questa cattiva abitudine farà spezzare le ciglia e le indebolirà fino anche a farle cadere.

Il trucco andrà sempre eliminato e dopo aver eliminato ogni traccia di makeup, ci si potrà prendere cura delle nostre ciglia applicando un prodotto specifico che le nutra e rinforzi naturalmente. Perfetto l’olio di ricino puro, applicato ogni sera con uno scovolino da mascara ben pulito. Lo stesso trattamento potrà essere riservato alle sopracciglia che da questo olio vegetale trarranno molti benefici.

Un’altra abitudine da acquisire prima di truccare le ciglia sarà quella di applicare un primer che prepari le ciglia ad accogliere il mascara e le arricchisca anche di sostanza benefiche che molto spesso sono contenute in questi prodotti di makeup.

Mascara Waterproof: il metodo semplice, veloce e delicato per struccarlo senza danneggiare le ciglia

Il mascara waterproof è un cosmetico formulato per resistere all’azione di acqua, caldo e sudore restando impeccabile per ore. Che dire, un prodotto che non può decisamente mancare nel beauty di una donna ma che necessita di un metodo specifico per essere struccato.

Questo tipo di mascara infatti difficilmente si elimina completamente con uno struccante normale, si dovrà infatti utilizzare uno struccante bifasico o meglio ancora un olio struccante. Andrà bene anche un olio vegetale delicato e leggero come quello di riso o di mandorle dolci.

Si potranno applicare delle gocce di olio struccante sugli occhi e massaggiare fino a far sciogliere completamente il mascara.

Ci si ritroverà con due occhi da panda, ma a questo punto il tutto dovrà essere eliminato con un pannetto umido di acqua calda o con un dischetto di cotone imbibito di acqua calda.

Dopo aver tolto le tracce di prodotto più evidenti, si dovrà procedere con un cotton fioc per eliminare tutto il mascara accumulatosi alla base delle ciglia. Basterà imbibire un cotton fioc di olio struccante o di struccante bifasico e passarlo alla base delle ciglia superiori ed inferiori fino a quando ogni traccia di mascara sarà eliminata.

A questo punto si potrà risciacquare il viso con acqua tiepida e perché no, applicare l’olio di ricino sulle ciglia.

Il trucchetto per eliminare prima il mascara waterproof

Se si vuol davvero eliminare il mascara watwrproof in modo veloce, si potrà procedere applicando la prima passata di mascara normale e dopo averlo fatto asciugare perfettamente, passare all’applicazione di quello waterproof. In questo modo, le ciglia saranno ben sigillate da quello resistente all’acqua, ma al passaggio dello struccante bifasico, il mascara a contatto diretto con le ciglia sarà quello normale e scivolerà via in modo semplice e veloce portando con se anche quello waterproof.