Cheesecake all’anguria: la torta più fresca dell’estate che ti conquisterà al primo assaggio

La cheesecake all’anguria è la torta più fresca dell’estate che ti conquisterà al primo assaggio: ecco la ricetta facile e senza cottura.

Fresca, delicata e velocissima da preparare è la cheesecake all’anguria, un dolce ideale per l’estate perché senza cottura realizzato con pochi e semplici ingredienti. Una torta fredda che conquisterà il palato di tutti.

Perfetta come fine pasto, dopo una cena con gli amici, ma ottima anche per merenda, la cheesecake all’anguria è freschissima e invitante. Senza appesantirvi completerete la vostra cena con una prelibatezza.

Per realizzarla servirà tanto buon cocomero e davvero poco tempo. Non resta che scoprire la ricetta di questa cheesecake all’anguria che ti conquisterà al primo assaggio. Scopriamola!

Ecco la ricetta della cheesecake all’anguria

Avete acquistato una grossa anguria e ora siete nel panico perché non sapete come utilizzarla. Poi, una volta aperta dovrete conservarla in frigorifero ma lo spazio è quello che è. Allora cosa fare con questa gran quantità di cocomero?

Semplice, realizzare una cheesecake all’anguria è il metodo più veloce, se non volete consumarla al naturale, per smaltire il vostro cocomero. Al pari della cheesecake al melone, anche quella all’anguria è una ricetta facile facile che sa tanto di estate e che accontenterà grandi e piccini. Senza dimenticare tutti i trucchi per realizzare una cheesecake perfetta scopriamo subito cosa serve e come prepararla.

Ingredienti

Per la base:

200 g di biscotti tipo digestive o frollini

80 g di burro

Per la crema:

200 g Philadelphia

200 g di yogurt greco

200 ml p anna fresca liquida

80 g z ucchero a velo

3 fogli di gelatina

Per la copertura:

500 g di anguria

3 fogli di gelatina

50 g di zucchero

mirtilli q.b.

Preparazione

Iniziamo dalla base. In un mixer tritiamo i biscotti poi uniamo il burro fuso, mescoliamo bene quindi distribuiamo il composto in una tortiera a cerniera e lasciamo rassodare nel congelatore per circa 15 minuti. Altrimenti in frigorifero per mezz’ora.

Intanto dedichiamoci alla crema. Ammolliamo i fogli di gelatina in poca acqua fredda. Lasciamo da parte. Intanto montiamo con le fruste philadelphia, yogurt greco e zucchero a velo. Trascorsi 10 minuti strizziamo la gelatina e sciogliamola in un pentolino con un paio di cucchiai di panna a fuoco basso. Quindi uniamola alla crema di formaggi.

Montiamo ora il resto della panna fredda di frigorifero e uniamola con una spatola con dei movimenti dal basso all’alto per non smontarla alla crema di formaggi. Una volta pronta riprendiamo la base dal freezer o dal frigorifero e versiamo sopra di essa la farcia. Livelliamo bene quindi rimettiamo la torta in frigorifero o in freezer per farla rassodare.

Nel frattempo ci dedichiamo alla copertura a base di anguria. Mettiamo a mollo la gelatina, come prima, quindi mondiamo il nostro cocomero, togliamo tutti i semi e lo tagliamo a pezzi. Frulliamo la nostra anguria e la filtriamo in un pentolino. Aggiungiamo lo zucchero e quando l’anguria frullata si sarà scaldata aggiungiamo la gelatina ammollata per almeno 10 minuti, dopo averla ben strizzata. Mescoliamo tutto e lasciamo raffreddare. Il consiglio è di attendere almeno un’oretta perché se versiamo la copertura ancora calda sopra alla farcia ai formaggi rischiamo di far sciogliere tutto e rovinare irrimediabilmente il nostro dolce.

Quando la copertura d’anguria si sarà raffreddata procediamo a versarla sopra alla torta. A questo punto mettiamo in frigorifero per almeno 3 ore. Trascorsa all’incirca un’oretta però laviamo e asciughiamo una manciata di mirtilli che andremo a posizionare sopra alla nostra cheesecake. Una volta aggiunti sulla superficie del nostro dolce lo rimettiamo in frigorifero e lo lasciamo solidificare per le restanti due ore circa.

Non ci resta che togliere la torta dallo stampo a cerniera e servire la nostra cheesecake all’anguria fredda e senza cottura.