Pensi che il bacio sia qualcosa di istintivo e che ognuno abbia un proprio modo di baciare? In realtà il bacio perfetto esiste e puoi imparare a padroneggiarlo.

Quando pensiamo ad un bacio languido e passionale ci viene in mente il bacio alla francese. In realtà il bacio è l’incontro perfetto tra il gusto e la personalità di due persone. Il bacio perfetto esiste, si può apprendere facilmente a capire come ci piace baciare ed essere baciati, ma prima bisogna imparare qualche tecnica per rendere i nostri baci i migliori baci mai ricevuti. Pochi consigli e bacerai come una dea.

Il bacio è arte, impara l’arte di baciare come una dea

Quante volte ti sei incantato a guardare quei bellissimi baci languidi tipici dei film? Un bacio come quelli è alla portata di tutti, il problema è che non osiamo, abbiamo paura che il partner non apprezzi il nostro nuovo modo di baciare. Il bacio è la miccia che accende la passione, impara a baciare come una dea, ovvero i trucchi per rendere il tuo bacio indimenticabile.

Ecco come bacia una dea:

1/ Inizia lentamente e poi accelera

Un bacio con la B maiuscola è un bacio vivo, fluttuante, un bacio che cambia, che diventa veloce poi dolce e sensuale, poi un morso di passione. Il bacio senza anima non trasmette passione e non accende la voglia di fare l’amore. Un bacio da dea varia, segue i sentimenti, inizia lentamente e poi accelera il movimento.

2/Mangia un quadratino di cioccolata prima di baciare

Un bacio con un gusto gradevole è un bacio che si apprezza di più e che si ricorda con piacere. Prova ad assaggiare il cioccolato prima di baciarlo, darai al tuo bacio un gusto incredibile e un bacio che coinvolge tutti i sensori della lingua non passa inosservato.

3/ Evita rossetti di colori troppo accesi

Una dea sa che il bacio non deve lasciare tracce visibili ma solo un ricordo memorabile, per questo niente rossetti vivaci e sbavature, nessuno ama doversi ripulire una bocca imbrattata di rossetto dopo aver dato un bacio sensazionale, sarebbe come rovinare l’essenza stessa di quel bacio. Preferite dunque il burro cacao al rossetto, è molto più discreto.

4/ Crea un effetto sorpresa

Una dea è in grado di sorprendere. Sai quali sono i baci che si ricordano di più? Quelli che non ti aspettavi. Se vuoi che il tuo bacio resti memorabile dovresti mettere in atto l’effetto sorpresa. Sorprendilo con un bacio passionale in un luogo sconosciuto, o in un momento in cui tutto si aspetta meno che un bacio.

5/ Inclina la testa

Un bacio che si rispetti è un bacio a testa inclinata. Muovi la testa, inclinala a destra e sinistra in modo che la tua lingua esplori movimenti nuovi e sempre più eccitanti.

6/ Gira la lingua

Una dea sa bene quanto il bacio meccanico non aiuti a perdere la testa. Fai in modo che il tuo bacio non sia troppo meccanico, muovi la tua lingua, intrecciala alla sua. Prova a leccargli dolcemente le labbra e gli angolini della bocca, accenderai la sua passione.

