Test: riesci a trovare l’orso mimetizzato tra le api? Alla fine si arrendono tutti

La sfida del giorno consiste nel trovare un orso mimetizzato tra le api. Quasi tutti alla fine si arrendono, tu sarai in grado di portare la vittoria a casa?

Il test visivo di oggi è un allenamento per il tuo cervello che ti farà uscire di testa. Molti utenti alla fine hanno deciso di rinunciare a trovare l’orso. Fare questi test ogni giorno ti aiuta ad avere un cervello elastico ed allenato. Svilupperai le tue capacità cognitive, la focalizzazione, la concentrazione e la capacità di captare ogni dettaglio dell’ambiente che ti circonda.

Sei pronto ad accettare la sfida?

Test: se riesci a trovare l’orso tra le api sei un genio

Accettare la sfida è facilissimo ma non lo è altrettanto vincerla. In questa immagine noterai uno sciame di api. Come ben saprai gli orsi sono ghiotti di miele e spesso si trovano degli orsi nei paraggi degli alveari. Anche in questa immagine si nasconde un orso, riesci a vederlo?

Gli utenti allenati a fare questo tipo di sfide hanno avuto delle reali difficoltà a vedere l’orso e molti di loro si sono arresi ed hanno affermato che trovare l’intruso in questa immagine ad occhio nudo è davvero difficilissimo.

L’ideatore della sfida non contento della difficoltà del test ha aggiunto un arco temporale di 10 secondi entro i quali trovare l’orso. Se non trovi l’orso nei 10 secondi non preoccuparti, resta concentrato e continua a cercare senza preoccuparti del tempo che passa. Prima di iniziare la sfida armati di pazienza e concentrazione e trova un luogo dove potrai restare indisturbato tutto il tempo che vuoi.

Soluzione del test

Sei riuscito a trovare l’orso? Complimenti, questo significa che il tuo senso di osservazione è ben sviluppato.

Se non sei riuscito a trovarlo e stai leggendo queste righe con l’intento di capire quale sia la soluzione, non disperare, tra un attimo saprai dove si nascondeva l’intruso. Tu continua ad allenarti facendo test come questo: Test immagine: quanti animali vedi in questa immagine?

Ed ora ecco l’immagine con la soluzione del test:

Come puoi vedere l’orso si era travestito da ape e si trovava nell’angolo in basso a destra. Nessuno immaginava che l’orso indossasse un costume da ape e data la differenza di dimensioni nessuno cercava un orso delle dimensioni di un ape, ma è un test immagine, un test allusivo, tutto è possibile.