Il Test dei Tarocchi non è una vera e propria lettura del futuro: utilizza semplicemente le simbologie nascoste all’interno delle antiche carte degli arcani maggiori e minori per interpretare i bisogni del tuo inconscio in questo momento della tua vita.

Ogni carta dei Tarocchi, soprattutto gli Arcani Maggiori, racchiudono un gran numero di simboli che spesso non notiamo neppure. A livello inconscio, però, questi simboli ci “attirano” e siamo attratti da essi perché sappiamo (anche se in realtà non ne siamo consapevoli) a quali significati fanno riferimento.

Come accade per tutti i test di questo tipo, ti invitiamo a fare la tua scelta senza osservare i tarocchi nel dettaglio, evitando cioè di indagare sui dettagli che lo compongono e sui loro possibili significati “mistici”.

Concentrati piuttosto sull’immagine generale e sulla combinazione dei colori, sulle emozioni che ti evoca ogni immagine e sulla tua reazione emotiva ad esse.

Test dei Tarocchi

Carta n.1 – Il Sole

Anche se non si direbbe, il Sole rappresenta un’unione amorosa seria, profonda e molto duratura. Nella carta del Sole sono sempre presenti due elementi uguali, molto spesso si tratta di due animali, di due angioletti o di due bambini. In questo caso la figura del sole si “ripete” in un’immagine speculare che non è esattamente identica ad esso ma ne richiama la forma e i colori. Al centro del secondo cerchio dorato c’è il simbolo di Venere, collegato alla femminilità. Dal momento che nella cultura occidentale il Sole è sempre associato al principio maschile (mentre la Terra e la Luna sono associate a quello femminile), questa carta rappresenta una coppia.

Ciò che in questo momento della tua vita ti renderebbe davvero felice è una relazione amorosa con una persona di cui potersi fidare ciecamente, che sia disposta a costruire con te un futuro sereno e pieno di gioia.

Carta n.2 – La Giustizia

Nei Tarocchi la Giustizia è sempre rappresentata come una donna che regge nelle mani una spada e una bilancia. La bilancia naturalmente rappresenta l’equità e il giusto giudizio che è una caratteristica fondamentale della Giustizia, mentre la spada rappresenta invece la capacità e il potere di punire chi sbaglia.

Se hai scelto istintivamente questa carta significa che in questo momento della tua vita ciò che ti manca è vedere riconosciuti i tuoi meriti oppure vedere vendicati i torti che hai subito.

Purtroppo rimanere soltanto in attesa che arrivi qualcuno ad esaudire questi desideri non sempre porta a qualcosa. Forse dovresti impegnarti tu stessa per farti valere di più.

Carta n.3 – La Temperanza

Se hai scelto questo bellissimo angelo dalle vesti variopinte probabilmente non ti sei accorta che tiene in mano due brocche ed è intento a versare acqua dall’una all’altra senza farne cadere una goccia.

Anche se ha ali e aspetto di un’angelo, quello rappresentato in questa carta non è un messaggero divino, ma il tempo. Il tempo, che sembra “volare via” (e per questo ha le ali) è il più grande strumento di guarigione che abbiamo in nostro possesso: l’acqua serve appunto a rappresentare questo lento ma costante e benefico processo di guarigione.

Se hai scelto questa carta molto probabilmente sei in attesa di guarire da una brutta ferita emotiva: forse hai subito una cocente delusione d’amore oppure ti sei sentita tradita da una persona che credevi fidata. Potresti aver perso una persona cara oppure essere rimasta molto delusa da te stessa, ma la verità è che il motivo non è importante. Se hai scelto questa carta il consiglio è di avere massima fiducia nel tempo che scorre e che rimarginerà tutte le tue ferite.

Carta n.4 – Il 4 di Coppe

Questa carta appartiene agli arcani minori, che posseggono una simbologia più limitata rispetto ai maggiori, ma questo non significa che siano più “deboli” nell’indagare nell’animo umano.

Le coppe indicano generalmente abbondanza e sicurezza. In particolare però il 4 di coppe indica una situazione estremamente comoda e rassicurante, all’interno della quale ci siamo adagiati un po’ troppo sui classici allori.

Se hai scelto il 4 di coppe molto probabilmente conduci una vita piacevole, regolare e sicura da un certo punto di vista: hai le tue abitudini e le tue amicizie, probabilmente hai una certa sicurezza economica e qualche piano per il futuro.

Cosa ti manca allora, e cosa ti renderebbe davvero felice in questo momento? A mancarti sono nuovi stimoli e nuove prospettive. Tutta la sicurezza che vivi da tempo, tutte le abitudini che lentamente hai consolidato, sono oggi una gabbia dorata in cui ti senti in trappola. Il consiglio è quello di inseguire la tua felicità fuori dalla zona di comfort, trovando nuovi hobby, nuove amicizie e inserendoti, in linea generale, in situazioni nuove e più stimolanti.

