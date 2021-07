Manuel e Dalila, chi è la coppia di Matrimonio a prima vista Italia 7: nomi, età, vita privata, carriera e tutto quello che c’è da sapere.

Manuel e Dalila formano la terza coppia di Matrimonio a prima vista Italia 7. Dopo alcune delusioni sentimentali vissute e superate, Manuel e Dalila hanno accettato la sfida di Matrimonio a prima vista Italia sposandosi al buio pochi minuti dopo il primo incontro.

Dopo il fatidico sì, per Manuel e Dalila comincia una nuova avventura fatta di tante tappe come il viaggio di nozze, la convivenza e la decisione finale, ma chi sono davvero Manuel e Dalila? Quanti anni hanno? Dove vivono e che lavoro svolgono? Quante storie importanti hanno alle spalle? Andiamo a scoprire tutte le curiosità.

Chi sono Manuel e Dalila di Matrimonio a prima vista Italia 7: età, altezza, vita privata e carriera

Manuel Felici ha 35 anni, viene da Roma e lavora come tabaccaio. Socievole ed estroverso, grazie al proprio lavoro, ha la possibilità di conoscere tante persone e stare a contatto sempre con gente diversa. Lavora con la madre ed è la donna più importante della sua vita considerandola il suo punto di riferimento. Ha un fratello maggiore ed è zio di due bambini che adora. Adora trascorrere il suo tempo con gli amici ed uscire per una cena o un aperitivo.

Come Manuel, anche Dalila Cantagallo ha 35 anni ed è di Roma. Lavora come segretaria in una clinica veterinaria. E’ legatissima alla sua famiglia. Ha un rapporto splendido con i genitori, il fratello ed è una zia felice. Ama viaggiare e quando non può farlo con le amiche, parte anche da sola. Cresciuta in una famiglia unita, sogna di avere una famiglia tutta sua e chissà che non riesca a costruirla con Manuel.

Le altre due coppie di Matrimonio a prima vista Italia 7 sono quelle formate da Sergio e Jessica e da Davide e Martina.