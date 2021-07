Scoperto il motivo per il quale le donne preferiscono gli uomini con la pancetta

Sembrerebbe che le donne preferiscano gli uomini con la pancetta piuttosto che con il ventre scolpito. Ecco l’incredibile ragione scientifica.

Ti sei sempre detta che in realtà non ti dispiace il fisico del tuo partner anche se non ha il ventre scolpito dagli addominali? In realtà non sei l’unica donna a pensarla così. Gli uomini non hanno motivo di temere un po’ di pancetta secondo la scienza, anzi potrebbero perfino gioire di questa caratteristica fisica, poiché contro ogni previsione, potrebbe essere alla base del loro fascino.

Contrariamente a quanto hai sempre pensato, le donne impazziscono per gli uomini con la pancetta piuttosto che per gli uomini palestrati e bodybuilder, scopriamo le ragioni.

LEGGI ANCHE —> 6 caratteristiche scientificamente provate che rendono una donna irresistibile

Perché la pancetta negli uomini attrae le donne?

Mentre la maggior parte delle persone in questo momento si preoccupa di dimagrire e di ottenere una pancia piatta, si scopre che in realtà l’uomo con la pancetta piace molto di più alle donne. Un fisico tonico e scolpito sembra essere meno seducente di un fisico con la pancetta per diversi motivi supportati dalla scienza.

A fare luce sulla questione è stato Planet Fitness, una catena di sporting center che hanno assoldato dei ricercatori per capire l’impatto del corpo scolpito sulle donne e trovare una chiave di marketing innovativa per convincere gli uomini ad iscriversi in palestra. Sorprendentemente i ricercatori hanno concluso che la pancia rotonda esercita molto più fascino sulle donne.

Il motivo è legato ad un ancoraggio affettivo della loro infanzia, ovvero l’immagine del corpo del papà non sempre perfetto e scolpito.

Un altro studio compiuto da Dating.com, ha confermato la teoria dei ricercatori sopracitati. La pancetta sarebbe ancora una volta più attraente di un ventre modellato.

Maria Sullivan, vice presidente di Dating.com ha spiegato che i corpi atletici e i muscoli addominali sono indubbiamente un fattore di bellezza e seduzione, ma più visti sulle riviste che dal vivo, nella vita reale le cose sembrano andare diversamente: “Le immagini trasmesse dai media tendono a evidenziare corpi che non sono rappresentativi della realtà. Questo dà un’immagine distorta del corpo ideale. Siamo felici di dimostrare che il mondo reale non funziona in questo modo”, ha affermato la vicepresidente.

Quindi dalle ricerche degli esperti si evince che le maniglie dell’amore non sono un killer dell’attrazione anzi, al contrario. Con questo non vogliamo incoraggiare gli uomini a non prendersi cura del loro corpo e della loro salute. Essere in sovrappeso nuoce alla salute del corpo. Per una vita salutare si raccomanda uno stile di vita sano, di fare esercizio fisico e avere una sana alimentazione.

L’aumento di peso molte volte si manifesta perché non spendiamo tutte le calorie che ingeriamo. Questo squilibrio è alla base della formazione di grassi in diverse aree del corpo. Per evitare questi sovraccarichi è necessario adottare buone abitudini come un’attività fisica regolare e cibo leggero e ricco di vitamine e minerali.