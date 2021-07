Addio per sempre all’odore di sudore: questo è il deodorante migliore

By

Il deodorante perfetto esiste ed è l’unico in grado di farti dire addio una volta per tutte al cattivo odore di sudore.

E’ un vero e proprio incubo, lo spauracchio dell’estate, quello che ci tiene in tensione ogni qual volta usciamo e ci ritroviamo alle prese con l’afa estiva. Di che cosa stiamo parlando? Del sudore.

Il cattivo odore del sudore è un cruccio fisso quando il caldo ci opprime e così l’impegno fisso diventa cercare un modo più che sicuro per scongiurare il periodo che qualcuno possa guardarci con sospetto a causa di un aroma non propriamente piacevole.

A tal proposito noi abbiamo una proposta molto interessante, un deodorante che pare avere dei veri e propri poteri miracolosi.

Il deodorante migliore che blocca l’odore del sudore

Il deodorante perfetto ha tre imprescindibili caratteristiche, aspetti che dovremmo guardare ben prima del prezzo o della confezione e dai quali dipenderà la sua capacità di tutelarci dal cattivo odore del sudore.

Scopriamoli insieme così da procedere poi a un acquisto consapevole:

Il giusto PH – L’avanzare dell’età cambia il ph della pelle. In giovane età la scelta giusta è un deodorante con PH leggermente acido mentre, in età più adulta, meglio adoperarne uno con classico PH neutro.

Eccessive quantità di prodotto – La tentazione di abbondare è dietro l’angola ma si rischia così di danneggiare il delicato film protettivo che ricopre la nostra pelle. Meglio non correre rischi allora.

Origine vegetale – Aloe vera, camomilla, lavanda e salvia sono solitamente i componenti più efficaci e ci garantiremo così anche una particolare sensibilità per la pelle.

Infine ricordate un piccolo consiglio extra: il deodorante va sempre applicato su una pelle pulita e ben asciutta, mai spruzzare sull’ascella già sudata perché l’effetto sarebbe semplicemente pessimo. Meglio non rischiare!

Tenuto conto di tutto ciò dovreste essere in grado di selezionare il deodorante più adatto a voi: non resta allora che procedere all’acquisto e dire addio una volta per tutte al cattivo odore di sudore.