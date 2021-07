By

Vacanze per genitori single con bambini: non è facile viaggiare se si è soli con dei piccoli al seguito, serve una buona organizzazione! Ecco quali sono le formule più comode per le esigenze di tutta la famiglia.

Estate 2021, voglia di relax! Ce lo meritiamo tutti dopo oltre un anno di divieti e restrizioni. La pandemia non è ancora finita e, da alcuni giorni, si registra un aumento dei contagi in tutto il mondo. Viaggiare però è possibile ma, almeno per ora, non con la consueta spensieratezza. Tra green pass e limitazioni varie, è una corsa ad ostacoli!

Le difficoltà organizzative e le limitazioni agli spostamenti non frenano però la voglia di fare una vacanza. Sono già tanti gli italiani che hanno prenotato un soggiorno, con durata media di almeno una settimana. Il trend del momento è il ‘turismo di prossimità’.

Anche per quest’anno le località di mare vanno per la maggiore, con un boom di richieste per il Sud Italia. Fino a qualche giorno fa fioccavano anche le prenotazioni dall’estero ma, le notizie sul green pass esteso a più attività dell’indotto turistico, le hanno fatte crollare di circa il 30%.

Viaggiare richiede molta organizzazione, soprattutto per i genitori single con figli piccoli al seguito. E’ fondamentale scegliere un tipo di viaggio che possa incontrare le esigenze di tutti! Ecco alcuni spunti per organizzare il soggiorno perfetto per tutta la famiglia, anche quando il genitore è uno e, inevitabilmente, dovrà fare tutto da solo.

Vacanze per genitori single con bambini: fai da te sì o no?

Viaggiare da genitori single con bambini richiede tanta determinazione. La parte più difficile consiste nel panificare un soggiorno che sappia conciliare le esigenze di tutta la famiglia. Per i genitori single ci sono tantissime possibilità di trovare anche dei pacchetti con offerte personalizzate. Ogni famiglia è unica, speciale, ha la sua storia e merita il suo viaggio!

Con un po’ di dimestichezza, è possibile prenotare una vacanza in piena autonomia, quindi con il fai da te, pianificando gli itinerari in base alle proprie esigenze specifiche. Ecco alcuni spunti e suggerimenti preziosi per le vacanze ideali delle famiglie con un solo genitore.

Una valida alternativa sono gli agriturismi, soprattutto se hanno una fattoria didattica. Qui i bambini potranno giocare liberamente immersi in una natura lussureggiante a contatto con gli animali. Questa tipologia di vacanza è perfetta per tutti, anche per il genitore single che, finalmente, potrà staccare un po' la spina!

C'è poi Disneyland Paris, un sogno possibile a misura di famiglia. Si trovano pacchetti e sconti ad hoc che possono far risparmiare dal 15% al 25% per chi prenota un soggiorno di almeno due notti in uno degli hotel del parco divertimenti più conosciuto al mondo. I genitori single con figli al seguito possono puntare anche sulle offerte di terme e Spa. L'Italia, da Nord a Sud, è piena di strutture di questo tipo. In questo segmento si inseriscono gli hotel con terme per bambini e le Kids Spa. Con una vacanza così, il relax è assicurato!

Se sei un genitore single con figli piccoli e non hai ancora deciso dove trascorrere le vacanze, ora hai qualche spunto in più per organizzarle nel miglior modo possibile.