Test: riesci a vedere la luna tra le nuvole? Il test immagine per gli amanti del cielo

Se ami ammirare il cielo questa sfida fa al caso tuo. Oggi ti chiediamo di ammirare un cielo celeste e di scovare la luna nascosta.

Il test di immagine di oggi si basa su una foto reale, scattata in Spagna e postata sui social network. E’ la foto di un cielo di giorno, limpido e contornato da qualche nuvola. Ti chiediamo semplicemente di ammirarlo e di trovare la luna nascosta. Sarai in grado di trovarla?

Test: riesci a vedere la luna tra le nuvole nel cielo celeste?

Per il test di oggi non abbiamo scelto una immagine artefatta ma una immagine reale, scattata in un cielo limpido da un utente strabiliato da questo splendido paesaggio.

La foto è stata scattata da Josep Regí Puig, l’utente ha deciso di postarla sui social per condividerla ed è stato a questo punto che ha lanciato la sfida: “Riuscite a vedere dove si nasconde la luna?”

Abbiamo deciso di girare la sfida ai nostri utenti in occasione della nostra quotidiana sessione di Brain Training. Allenare e stimolare il nostro cervello ogni giorno ci aiuta ad avere un cervello elastico e scattante. Test immagine come questo ci divertono e ci forniscono un valido strumento per alleviare lo stress e contemporaneamente ci aiutano ad avere un occhio di lince, in grado di percepire velocemente anche i dettagli più impercettibili e ci aiuta a rafforzare focalizzazione e concentrazione.

Il cielo che ti chiediamo di osservare senza limite di tempo, appartiene alla città di Altet, in Spagna, Altet si trova a Lleida nella regione di Urgell. Ammirando con attenzione questo cielo blu si può notare una bella luna che sbircia timidamente alla luce del giorno.

Sei pronto ad accettare la sfida?

Prima di iniziare ti vogliamo dare un piccolo indizio fondamentale per trovare il satellite che stai cercando: la foto del cielo è stata scattata di giorno, devi fare attenzione a luci ed ombre che si creano nel cielo. Individuare la luna non è semplice ma neanche impossibile.

Non ingrandire l’immagine, è possibile vedere la luna senza zoom, devi solo dividere in tante parti l’immagine e scansionarla.

Soluzione del test

Se stai leggendo queste righe probabilmente è perché non hai trovato la luna. Non preoccuparti, se non hai trovato la luna nascosta significa che devi solo esercitarti e per farlo abbiamo tanti test come questo che fanno al caso tuo, come questo: Test: riesci a vedere i 4 soldati nascosti? E’ una sfida solo per veri esperti .

Ed ora ecco l’immagine che ti indica dove si nascondeva la luna:

La luna si trova proprio nel cerchio. Faceva capolino tra le nuvole soffici in attesa di splendere al calar della notte.