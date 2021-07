By

Con il test della maturità potrai spingerti fino a indagare una parte di te che raramente si mostra pubblicamente: quella più infantile e bambinesca. Quanto è ancora forte nella tua vita?

Nel corso della vita una persona cambia moltissimo: lentamente comincia ad avere consapevolezza delle proprie emozioni e delle proprie capacità, impara ad amministrare le proprie energie e le proprie abilità, capisce come gestire le conseguenze negative dei suoi gesti o delle casualità e a reagire ai momenti negativi. Tutto questo, in una sola parola, significa crescere.

Nonostante tutto, però, non si cresce mai del tutto, anzi si potrebbe affermare che tutti noi rimaniamo almeno un po’ bambini per tutta la vita.

Quanto sei diventata adulta in questo momento della tua vita? Scoprilo osservando attentamente, per alcuni secondi, la parte centrale dell’immagine. Cosa vedi per primo?

Test della Maturità

La figura che hai appena osservato è composta da molte parti combinate tra di loro in maniera da formare diversi soggetti. C’è la possibilità che tu ne abbia visto più d’uno, ma cerca di ricordare qual è il primo per leggere il risultato del tuo test.

1 – Il Punto interrogativo

Se la prima cosa che ti è parso di vedere è un punto interrogativo sulla destra dell’immagine significa che sei in una fase emotiva che potremmo definire di “adolescenza”. Questo naturalmente non implica che tu abbia necessariamente quindici anni. Al contrario significa che, a prescindere dalla tua età, sei una persona alla ricerca di se stessa che mette ancora tutto in discussione e si interroga spesso sul proprio presente e sul proprio futuro, ansiosa di comprendere quale sia il tuo posto nel mondo.

2 – L’uomo di profilo

A prescindere dalla tua età hai raggiunto un grado di maturità molto elevato, poiché sei in grado di comportarti da adulto e di prenderti le tue responsabilità in ogni campo della tua vita. A volte probabilmente rimproveri a te stessa di essere un po’ troppo riflessiva e troppo pensierosa, magari di concentrarti sul passato piuttosto che sul presente. Potrebbe essere vero: prova a prendere la vita con un po’ di leggerezza dato che sei un’adulta ma il tuo cuore si comporta a volte come un vecchietto!

3 – La donna incinta

Sei una persona perfettamente in equilibrio con se stessa, che ha raggiunto un grado di maturità ideale per questa fase della propria vita. Sei in grado di contare su te stessa perché ti conosci molto bene e hai imparato quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi difetti, quindi sai esaltare i primi e hai imparato a gestire i secondi.

A livello simbolico una donna incita rappresenta la capacità di dar forma al futuro a partire dal presente, quindi hai perfettamente chiaro cosa significhi coltivare grandi aspettative e impegnarsi per vederle concretizzare.

4 – Il bambino a testa in giù

Il bambino è una figura piuttosto nascosta e difficile da vedere in questa immagine. Se sei riuscita a notarlo alla prima occhiata avrai anche notato che è nel grembo di sua madre ed è pronto per nascere.

Questo bambino probabilmente simboleggia benissimo lo stato emotivo in cui sei in questo momento della tua vita: ti senti come un bambino appena venuto al mondo, anzi, ancora nel grembo materno e in procinto di uscire. Il mondo ti fa ancora un po’ paura e spesso pensi di non essere ancora pronta ad affrontare tutte le sue sfide.

Si potrebbe concludere che sei una persona ancora molto immatura, ma potrebbe anche essere semplicemente un momento della tua vita particolarmente difficile, in cui il tuo bambino interiore ha disperatamente bisogno di essere rassicurato.

Per farlo non è strettamente necessario recarsi da uno psicologo: potresti cominciare un percorso di crescita personale che ti porti a comprendere i suoi bisogni e ad aver cura del tuo bambino interiore per guarire le sue ferite e migliorare il suo stato d’animo.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.