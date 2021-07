Non sai come lavare bene i capelli? Niente panico, ti sveliamo tutti i trucchi per una hair beauty routine semplicemente impeccabile! La tua chioma sarà subito più liscia e setosa.

Avere capelli in buona salute è l’obiettivo di quasi tutte le donne. Purtroppo, sono quotidianamente stressati da smog e agenti atmosferici. Per non parlare delle pessime abitudini alimentari, che pure incidono negativamente. Risultato: le nostre chiome sono più spente, meno corpose e fluenti e noi ci disperiamo!

Il tempo che passa lascia i sui segni: la capigliatura dei vent’anni non è più quella dei quarant’anni. In buona parte è anche una questione di genetica ma, con un po’ di costanza e con i prodotti giusti, si possono fare dei piccoli miracoli!

In ogni caso, bisogna sempre partire da un buon lavaggio. Lo shampoo (da fare al massimo tre volte a settimana su consiglio degli hair stylist) per molte persone è un’operazione quasi meccanica, indispensabile per detergere il cuoio capelluto, che può essere normale, grasso o secco.

Ma quanti di noi sanno davvero lavare bene i capelli? Una domanda semplice la cui risposta, però, non è scontata. Ci sono infatti delle buone pratiche da seguire che, però, spesso vengono ignorate. Il nostro obiettivo è preciso: fornirti una mini guida per lavare al meglio i tuoi capelli, senza commettere errori.

Con questi consigli sarà più facile lavare bene i capelli!

Lavarsi bene i capelli non è affatto semplice come potrebbe sembrare! Diamo per scontato molte cose che, in realtà, non lo sono! E’ molto facile dire “mi faccio uno shampoo” ma poi, nella pratica, si fanno tanti errori grossolani.

Il primo è quello di pensare che il tutto sia fattibile in pochi minuti. Nulla di più sbagliato. I nostri capelli dovrebbero essere coccolati! Quindi, la detersione è sicuramente il primo step importante per la pulizia ma, da sola, non basta per avere capelli sani e lucenti.

Insaponare frettolosamente i capelli e risciacquarli in un paio di minuti sotto la doccia, è un altro errore imperdonabile. Se fai sempre così, allora correggi subito questa pessima abitudine!

LEGGI ANCHE –> Shampoo fai da te, 3 ricette naturali da fare a casa tua

Sono queste le buone pratiche da seguire per fare uno shampoo davvero impeccabile. Le elenchiamo di seguito.

Scegli lo shampoo giusto per i tuoi capelli. Se hai un cuoio capelluto normale, non potrai usare un prodotto specifico per capelli grassi. Se puoi, fai lo shampoo senza fare la doccia, per concentrati bene sulla pulizia dei tuoi capelli, prendendoti tutto il tempo necessario. Puoi proteggere ancora di più la tua chioma lavandola senza shampoo e, quindi, utilizzando dei rimedi 100% naturali. La saggezza delle nonne propone di provare con: bicarbonato di sodio e aceto, acqua pura, tuorli di uova, prodotti per l’igiene intima etc. Usa solo una noce di prodotto, da applicare soltanto sulle radici e, poi, massaggia delicatamente con movimenti circolari per riattivare la circolazione e far penetrare lo shampoo in profondità. Dopo il risciacquo, la seconda dose di prodotto dovrà concentrarsi sulle lunghezze, che non vanno mai strofinate. Pettina bene i capelli prima di lavarli, per togliere tutti i nodi. Risciacqua alternando acqua tiepida e fredda, per eliminare i residui di prodotto e chiudere bene le cuticole.

Seguendo questi pochi ma preziosi consigli, potrai fare uno shampoo perfetto in poche mosse. I tuoi capelli ringrazieranno, fidati di noi!