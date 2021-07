Ida Platano una furia dopo Uomini e Donne: “Non lo permetto a nessuno”

Ida Platano ha perso la calma dopo Uomini e Donne. La dama del Trono Over si trovava in spiaggia quand’è successo l’impensabile.

Ida Platano è nota al pubblico del piccolo preso per essere una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, durante il suo percorso, non è di certo passata inosservata agli occhi dei telespettatori visto che ha avuto una tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri ed ha stretto un legame con la protagonista indiscussa del programma, Gemma Galgani.

Nelle scorse ore, però, la dama è stata protagonista di uno spiacevole episodio. In quanto, mentre stava trascorrendo qualche ora di relax al mare, una signora l’ha attaccata ingiustamente. La persona in questione, come raccontato da Ida stessa, non avrebbe giudicato il suo atteggiamento all’interno del programma, quello sarebbe stato più che legittimo, ma che ha commentato la sua vita privata e il suo ruolo di mamma e questo Ida non poteva di certo permetterlo.

Ida Platano dopo Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo, rivelando che cos’è successo e cosa non può assolutamente tollerare da parte del pubblico del piccolo schermo.

Uomini e Donne, Ida Platano criticata come madre: lei sbotta

La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha sentito la persona in questione parlare non solo del suo ruolo di madre, lei non ha mai fatto mistero di aver cresciuto suo figlio da sola, ma anche etichettato il suo Samuele come un “povero bambino” perchè al suo fianco ha soltanto lei e non ha un papà.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, Maria sceglie la nuova tronista: “Era un uomo, ora è una donna”

La migliore amica di Gemma Galgani ci tiene a sottolineare che suo figlio non è affatto “poverino”, ma è un bambino fortunato perché è circondato da persone che gli vogliono bene e che lei è orgogliosa di averlo cresciuto da sola e di avergli dato tutto l’amore del mondo. Inoltre, ci tiene a ribadire, che lei accetta le critiche che riguardano il suo percorso all’interno del programma, ma non vuole assolutamente giudizi per quanto riguarda la sua sfera privata: “Non lo permetto a nessuno“ ha subito precisato, marcando una certa linea di confine che non deve assolutamente essere superata da chi non fa parte della sua vita di tutti i giorni.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri senza freni si spoglia e mostra il fisico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaplatano)

Ida Platano, infine, ha anche rivelato che la persona in questione le ha porto le scuse scuse, scuse che accettato, ma non vuole assolutamente, con giusta ragione, che episodi del genere si ripetano perché non è più disposta a tollerarli.