Tommaso Zorzi e Oppini hanno litigato? Il figlio di Alba Parietti svela la verità

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dopo il GF Vip hanno litigato? Il figlio di Alba Parietti ha vuotato il sacco e svelato la verità.

Tommaso Zorzi è il vincitore dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. Durante il corso di quest’esperienza, l’influencer si è particolarmente legato a Francesco Oppini con cui è nata una bellissima amicizia anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Ultimamente però, i due non appaiono più insieme da diverso tempo e in rete è iniziata a circolare l’indiscrezione che l’amicizia sia arrivata al capolinea, ma sarà vero? Per questo motivo un utente della rete ha scelto di indagare in prima persona e sotto ad un post pubblicato su Instagram dal figlio di Alba Parietti e gli ha chiesto come mai lui e il vincitore del Grande Fratello Vip si siano allontanati dopo la fine del reality show. La sua risposta non si è fatta attendere, rivelando tutto ciò che è successo a telecamere spente.

Francesco Oppini fa chiarezza su Tommaso Zorzi: l’amicizia dopo il GF Vip

Francesco Oppini ci ha tenuto a precisare che lui e Tommaso Zorzi non hanno mai litigato una volta finita l’esperienza della casa più spiata d’Italia e che la loro amicizia continua tutt’ora. Tale indiscrezione di un loro eventuale litigio, specifica il figlio di Alba Parietti, è nato da qualche portale in cerca di maggiore visibilità.

“La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma?” ha esordito Francesco sul fidanzato di Tommaso Stanziani. “Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi” ha poi concluso, chiarendo che tra loro non c’è stato mai alcun litigio e non vuol dire che se non pubblicano uno scatto che li ritrae insieme la loro amicizia è arrivata di conseguenza al capolinea.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non hanno litigato e la loro amicizia prosegue come sempre anche dopo la fine del GF Vip. Semplicemente, a differenza di quando entrambi erano nella casa, risulta molto più difficile vedersi a causa dei rispettivi impegni lavorativi.

La loro amicizia resta, dunque, più solida che mai e i loro fedeli sostenitori non potrebbero che esserne più felici in quanto erano preoccupati che le voci che circolavano sul loro conto fossero purtroppo vere, ma niente paura: il rapporto tra Zorzi e Oppini prosegue a gonfie vele anche a telecamere spente.