Un intruso si è nascosto tra questi funghi coloratissimi. Riuscirai a trovarlo in 10 secondi senza farti intrecciare gli occhi?

Il test visivo di oggi ti chiede i trovare un intruso in mezzo ai funghi. Questa sfida ti aiuterà a potenziare le tue abilità mentali. Dovresti fare un test come questo ogni giorno per sviluppare il tuo occhio di lince. Imparerai a restare concentrato sul tuo obiettivo per più tempo senza perdere la concentrazione, imparerai l’arte della focalizzazione e come potenziare la percezione dei dettagli. Il tuo ambiente circostante sarà un libro aperto per te e ti basterà uno sguardo veloce per capire moltissime cose. Sei pronto per accettare la sfida?

Test: se trovi l’intruso in 10 secondi vinci la sfida

Avere una vista acuta è un qualcosa che è possibile acquisire nel tempo e con l’esercizio. Spesso test come questi possono fare la differenza. Forse pensavi che questi test che abbondano sul web avessero solo lo scopo di intrattenerti, in realtà servono anche a quello, a farti staccare la spina e a farti concentrare su qualcosa di divertente che possa allievare il tuo livello di stress, ma mentre ti divertono potenziano le tue abilità mentali.

Esistono moltissimi test atti a mantenere allenato il tuo cervello, test immagine come quelli che ti chiedono di trovare intrusi, immagini mimetizzate o parole nascoste, test di logica e così via. Oggi ti proponiamo un test con un grado di difficoltà non elevato, un test per principianti. Data la semplicità il test è vincolato dal tempo, avrai 10 secondi per trovare l’intruso.

Ti consigliamo di trovare un posticino senza distrazioni per poterti concentrare totalmente sull’immagine e non dimenticare di armarti di pazienza.

Soluzione del test

Se stai leggendo queste righe probabilmente non sei riuscito a trovare l’intruso. Ecco la soluzione della sfida:

Come puoi vedere, l’intruso era un topolino ed era ben nascosto dietro un fungo grigio nella parte bassa a destra dell’immagine. Se non lo hai trovato nei 10 secondi ma lo hai trovato significa che hai un buon senso di osservazione, se non sei riuscito a vederlo significa solo che hai bisogno di allenarti ancora per stimolare la tua mente analitica.

