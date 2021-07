By

Il Test del Cuore sfrutta le associazioni inconsapevoli per svelarti quali sono i tuoi veri sentimenti, quelli che influenzano il tuo stato d’animo anche se a volte non riesci nemmeno a riconoscerli.

Molto spesso ci rendiamo conto di affrontare vari sbalzi di umore nel corso della giornata. Alcuni sono molto evidenti, mentre altri sono davvero sottili, ma ci causano una sorta di inquietudine a cui non riusciamo a trovare un vero e proprio motivo oppure ci mettono di buon umore senza che riusciamo a individuare la causa esterna di questo improvviso ottimismo.

Le cause dirette e indirette di questi sbalzi di umore sono molto probabilmente pensieri inconsci che “lavorano” all’interno della nostra mente senza che ce ne accorgiamo. Questo test servirà a individuarli.

L’idea di base è di osservare l’immagine e scegliere il disegno verso il quale ci sentiamo più attratti. Non bisogna assolutamente tentare di fare ragionamenti razionali prima della scelta. Questi test funzionano al meglio soltanto se si segue il proprio istinto senza filtri.

Test del Cuore: le soluzioni

Il cuore è il simbolo dei sentimenti e dell’emotività, quindi rappresenta in tutto e per tutto ciò che è lontano dalla ragione. Del resto, un vecchio detto recita “il cuore ha ragioni che la ragione non conosce”.

Scegliere il cuore che preferisci ti permetterà di capire cosa c’è nel profondo della tua emotività in questo periodo della tua vita.

1. Il Cuore Rosso

Di tutte le immagini proposte, la numero uno è in assoluto la più vicina a una corretta rappresentazione anatomica del cuore. Significa che in questo momento della tua vita sei una persona molto lucida e molto concentrata sul presente e sulla tua realizzazione personale.

Il tuo cuore non è agitato da influenze esterne oppure da sogni irrealizzabili o ancora da pensieri malinconici. Si tratta di un momento molto positivo per te: dovresti impegnarti a rimanere in questo stato di grazia il più a lungo possibile.

2. Il Cuore Spinoso

I cactus sono piante resistenti e ricche d’acqua, in grado di fiorire anche con poche cure e in un terreno arido. Il tuo cuore in questo momento si sta impegnando con tutte le sue forze a proteggere i fiori che ha faticosamente fatto sbocciare con molte spine che tengono lontani i malintenzionati.

Molto probabilmente hai ricevuto una cocente delusione personale o d’amore, quindi sei impegnata a recuperare le energie e a ricostruirti. In questo periodo per te è fondamentale tenere alte le difese, ma il miglior consiglio da dare a te stessa è di prestare attenzione a non rimanere intrappolata nella tua stessa armatura finendo per tenere lontane anche le persone che ti amano e che vorrebbero offrirti il loro sostegno.

3. Il Cuore – Nido

Questo cuore accoglie molti uccelli. Dal momento che spiccano il volo verso l’alto e si staccano dal suolo, gli uccelli rappresentano le aspirazioni del tuo cuore in questo momento.

In questo periodo della tua vita stai coltivando molti sogni e molte speranze per il futuro. Il tuo cuore è giovane e ricco di ottimismo, portatore di energia e di incoraggiamento anche per coloro che ti sono vicini.

4. Il Cuore Marino

Questo cuore possiede molti elementi legati alle profondità marine. Anche se è difficile rendersene conto quanto si guarda il mare dalla terraferma, il mare e l’oceano brulicano di vita sottomarina. In questo momento il tuo cuore sembra calmo ma custodisce molti pensieri nelle sue profondità, molte emozioni che spesso si possono trasformare in pensieri cupi e pessimisti.

Probabilmente stai affrontando un periodo difficile in cui ti senti a tuo agio solo con te stesso e hai molta difficoltà ad aprirti con gli altri. Questo non è necessariamente un cattivo segno. Significa, al contrario, che sei una persona riflessiva e sensibile. Attenta però a non diventare un’introversa senza speranza. Va bene stare con i propri pensieri e familiarizzare con le proprie paure e le proprie emozioni, tuttavia non bisogna lasciare che queste prendano il sopravvento impedendoci di vivere una vita sociale appagante e divertente.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.