Sonia Bruganelli sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip: ecco come si prepara la moglie di Paolo Bonolis a tornare in tv tra dieta e fitness.

Sonia Bruganelli sembra che farà parte della squadra del Grande Fratello Vip e per questo si sta preparando al meglio, tra dieta e sessioni di fitness, per partecipare al reality di Alfonso Signorini.

E visto che la moglie di Paolo Bonolis tornerà in tv nelle vesti di opinionista accanto ad Adriana Volpe, si sta impegnando al massimo per arrivare in forma smagliante nel programma di Mediaset. Lei e la Volpe vanno infatti a sostituire Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti.

Con un post su Instagram Sonia Bruganelli, qualche settimana fa ha svelato la sua partecipazione al programma, citando Alfonso Signorini, e mostrando una foto mentre si allena.

Ecco la dieta e l’allenamento di Sonia Bruganelli

Le prossime settimane vedranno Sonia Bruganelli particolarmente impegnata tra dieta e fitness, già perché la moglie di Paolo Bonolis non vuole farsi trovare impreparata all’appuntamento con il Grande Fratello Vip dove ricoprirà il ruolo di opinionista.

Tra dieta e ginnastica la Bruganelli non lascerà spazio a sgarri e cercherà di seguire un regime controllato e allenarsi anche a Formentera dove sta trascorrendo le sue vacanze in questo periodo.

Ma cosa mangia la moglie di Paolo Bonolis. Stando a quanto aveva svelato la stessa Bruganelli qualche tempo fa sempre su Instagram segue un regime dimagrante ideato dalla nutrizionista Tiziana Stallone: la “dieta persona”, su cui l’esperta ha anche scritto un libro dove spiega tale metodo.

Ma in cosa consiste questo regime alimentare? Si tratta di una dieta costruita non solo sui parametri fisici della persona e quindi su metabolismo, stato di salute, colesterolo e via dicendo ma anche su quelli psicologici. Obiettivo è creare uno stile di vita più sano che possa far sentire meglio la persona con se stessa e con il cibo.

Bilancia e calcolo delle calorie, diventa dunque di minor importanza rispetto al rapporto con l’alimentazione. Questa dieta individua 4 tipologie di psico-tipi di persone: il Mangiatore tradizionale, il Mangiatore edonista, il Mangiatore malinconico e il Mangiatore compulsivo.

A seconda della categoria a cui si appartiene si seguirà un regime dimagrante diverso. In questo modo si potranno perdere i chili di troppo ma non la serenità. Mangiare infatti non serve solo a nutrire il corpo ma procura anche dei piaceri ai sensi. L’alimentazione quindi può mitigare ansie e frustrazioni.

E ora non ci resta che attendere il ritorno del Grande Fratelli Vip per poter ammirare anche Sonia Bruganelli, che di recente ha fatto una struggente confessione sulla figlia, nelle vesti di opinionista nel salotto di Alfonso Signorini.