Scarpe basse eleganti: icone da riscoprire

Le scarpe basse sono un must have nel guardaroba di ogni donna, pensate per essere indossate con estrema disinvoltura day-to-night. Da sempre un classico della moda, sono in grado di donare ad ogni outfit armonia ed eleganza.

Le flat shoes sono declinate nella collezione Sergio Rossi in diversi modelli: dalle ballerine a punta, ai mocassini alle slipper, tutti caratterizzati da un design super flat che sintetizza al meglio armonia, forma ed eleganza. Un elemento chiave irrinunciabile per completare con il suo twist glamour il look della donna sofisticata.

Scopriamo la collezione di lusso delle scarpe basse eleganti Sergio Rossi, brand di punta del Made in Italy per sostenibilità e qualità delle calzature.

Scarpe basse eleganti: tendenze e abbinamenti 2021

Dalle ballerine di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany in poi, le scarpe basse eleganti sono state associate alla femminilità e ai classici senza età.

Da questa stagione c’è stato un ritorno del mocassino squadrato e della slingback a punta, da indossare indifferentemente sotto pantaloni o vestiti lunghi o corti, come si è potuto notare sia alle sfilate che ai piedi delle maggiori influencer.

Indiscutibile, poi, l’innegabile classe delle slipper, che lo stilista italiano caratterizza con figure geometriche e punte squadrate, arricchite, in alcuni modelli, da tessuto glitterato e l’inconfondibile placchetta.

Glitter e fantasie animalier donano un tocco in più di carattere a questi modelli rendendoli adatti a far diventare unico ogni outfit con contrasti di colore e stile. Un accessorio perfetto per sfoggiare con disinvoltura la propria personalità, anche in occasioni più formali.

Per quanto riguarda i colori, sulle più recenti passerelle hanno fatto capolino sia i toni più neutri del beige e del celeste, che il rosa acceso e il giallo, con modelli spesso impreziositi da particolari metallici o fantasie a rete.

Le lussuose proposte di Sergio Rossi

Le scarpe eleganti Sergio Rossi, marchio di fama internazionale nell’ambito delle calzature di lusso, riescono a donare a qualsiasi abbigliamento un perfetto tocco glamour, rendendo ricercato anche il look più informale.

Inoltre, anche le scarpe basse del brand, oltre a presentare la cura artigianale dei dettagli che lo contraddistinguono, godono della possibilità unica di essere personalizzabili.

Le slipper sr1 possono allora arricchirsi di un lettering con le nostre iniziali, essere realizzate in materiali bi-colore, scegliendo tra un’ampia gamma di tonalità. Allo stesso modo possiamo scegliere il materiale (cavallino, satin, pitone ed altri), o aggiungervi particolari come la placchetta con cristalli.

Le scarpe basse Sergio Rossi possono essere indossate in ogni occasione. I mocassini e le slipper possono rendere elegante anche un paio di jeans; le ballerine a punta con cinturino possono essere indossate sotto degli shorts sia per il giorno che per un momento più formale o, se scelte in vernice, in tessuto a rete o glitterate, possono essere portate sia sotto dei pantaloni a palazzo che sotto una minigonna.

Grazie alla prima qualità dei materiali con la quale sono prodotte e all’opportunità di personalizzarle, le calzature Sergio Rossi impreziosiranno qualsiasi tipo di outfit decidiamo di indossare con la loro esclusività glamour.