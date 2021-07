Rosalinda Cannavò non si trattiene a confessa: “E’ davvero pessima”

Rosalinda Cannavò ha perso le staffe, lasciandosi andare ad un amaro sfogo durante la fine delle sue vacanze con Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò è senza dubbio uno degli ex concorrenti più apprezzati dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che salvo cambi di programma dovrebbe tornare con una nuova stagione durante i primi giorni di settembre, proprio per la sua sincerità. La giovane attrice, infatti, nel bene o nel male, anche a costo di risultare scomoda, dice sempre ciò che pensa e qualche ora fa ne ha dato un lampante esempio sui social.

Lei e il suo fidanzato Andrea Zenga, dopo aver passato qualche giorno in Sicilia, sono diretti di nuovo a Milano, città in cui vivono, e mentre lui raccontava ai suoi fedeli sostenitori com’è andata questa breve vacanza insieme, lei si è prontamente intromesse lasciandosi andare ad un amaro sfogo sull’aeroporto di Catania. Secondo la Cannavò, infatti, l’organizzazione in questo spazio sarebbe davvero pessima. Tant’è che non è riuscita a trattenersi, rivelando ai suoi fedeli sostenitori.

Rosalinda Cannavò si è lasciata andare ad un amaro sfogo. Anche se ha preferito non entrare nei dettagli di quanto accaduto.

Andrea Zenga fa una confessione su Rosalinda Cannavò: “Mai successo”

Rosalinda Cannavò, come anticipato, non ha voluto entrare nei dettagli di quanto accaduto, ma si è limitata a dire quanto l’organizzazione all’aeroporto di Catania faccia alquanto desiderare. Tant’è che Andrea Zenga su Instagram ci ha tenuto a specificare che non aveva mai visto la sua compagna, durante i brevi mesi in cui la loro relazione è nata, così arrabbiata come in quegli istanti.

“Devo dire una cosa” ha esordito Adua Del Vesco, mentre il figlio di Walter Zenga era intento a comunicare con i suoi fedeli sostenitori. “Voglio lamentarmi scusate” ha subito aggiunto prima di vuotare il sacco. “Devo dire che l’organizzazione qui all’aeroporto di Catania è davvero pessima“ ha poi concluso abbandonando la scena, senza dare maggiori informazioni in merito al motivo, o ai motivi, che l’hanno spinta a rilasciare simili dichiarazioni.

Il giovane Zenga, però, ci tiene a precisare che nonostante tutto questi giorni trascorsi insieme in Sicilia sono stati a dir poco magici e li porterà per sempre nel suo cuore non appena farà ritorno a Milano.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non hanno concluso forse questi giorni di vacanza come avrebbero voluto, ma l’importante è che il tempo trascorso insieme sia stato indimenticabile e in senso positivo, non come il loro ritorno a Milano.