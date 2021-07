Astuzie da chef per riciclare le bucce di zucca in modo impeccabile. Si trasformeranno in un contorno gustoso preparato al forno!

Riciclare è il trend del momento! Lo si fa nella moda, riutilizzando vecchi abiti, nel make up, riciclando trucchi scaduti, rotti o che non si usano più fino ad arrivare alla cucina, dove non si butta via quasi nulla e si propongono ricette anti-spreco per recuperare avanzi di cibo e bevande lasciate a metà.

Internet pullula di blog e siti specializzati in ricette appetitose per la cosiddetta ‘cucina del riciclo’. Si tratta di un segmento molto apprezzato, destinato a crescere ancora e che punta, da un lato, ad eliminare gli sprechi e, dall’altro, a ridurre l’impatto ambientale.

Diciamoci la verità, capita spesso di buttare del cibo nella pattumiera senza pensarci su due volte. E’ sbagliato! Prima di cestinare qualsiasi cosa, dovremmo chiederci se si può riciclare. Ovviamente, questo discorso non vale per cibi e bevande scadute, che possono nuocere gravemente alla nostra salute.

In cucina, con un po’ di fantasia, molti scarti alimentari diventano ingredienti principali di tante ricette gustose. Forse non sai che anche le bucce di zucca possono avere una ‘seconda vita’. Vediamo insieme come!

Riciclare le bucce di zucca è più facile con questa ricetta!

La zucca è un frutto e non una verdura. Appurato questo, ci sono tantissimi validi motivi per consumarla regolarmente, nel periodo autunno-inverno. Aiuta a ridurre il colesterolo e protegge il cuore e le arterie. In più, la zucca, è ricca di vitamine A, C e B1, di fosforo, calcio, sodio e potassio. Insomma, è un’alleata preziosa del nostro benessere!

Anche della zucca non si butta via quasi nulla. Oltre ai semi, dai quali si ricava un olio nutriente per i capelli, puoi riciclare anche la buccia, ricchissima di fibre. Se non sai come fare, allora devi provare questa ricetta anti-spreco pazzesca di myfood.it.

INGREDIENTI (per 2 persone)

Buccia di zucca

Buccia di 6-7 carote

Ti suggeriamo di riciclare le bucce più lisce, meglio ancora se di zucche biologiche. In ogni caso, è sempre bene lavarle accuratamente con acqua corrente, per eliminare ogni residuo. Detto ciò, sintetizziamo di seguito tutti i passaggi da seguire per la preparazione di questo piatto, che prevede anche l’aggiunta di bucce di carote.

PROCEDIMENTO

Sbuccia le carote e raccoglile in una ciotola di vetro. Sistema le bucce su una placca rivestita con della carta da forno per non farle attaccare e condiscile con sale, olio e pepe. Infornale a 180 °C. La cottura si completa in circa 10 minuti. Ora passa alle bucce di zucca. Per prima cosa sciacquale bene e tagliale a pezzetti. Mettile in una pentola a pressione e lasciale cuocere per 15 minuti. In alternativa, puoi utilizzare una pentola normale e, il tempo di cottura, sarà quindi di 30 minuti a partire dal bollore. A fine cottura scola le bucce di zucca ricordandoti, però, di non buttare via l’acqua perché puoi riutilizzarla per minestre, passati o, addirittura, per mettere in ammollo le stoviglie. A questo punto, puoi unire le bucce di zucca a quelle di carote e completare la cottura al forno a 180 °C, per altri 5 minuti. Infine, procurati una teglia in ceramica, precedentemente oleata, e mettici dentro le bucce, formando degli strati alternati di carote e zucca. Aggiungi man mano un po’ di parmigiano. Completa l’ultimo strato con un filo d’olio e un pizzico di pepe.

Il tuo piatto è pronto per essere portato in tavola. Il suo gusto prelibato sarà apprezzato anche dai palati più raffinati ed esigenti. Fidati di noi!