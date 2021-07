Le labbra rosso Coca Cola citate nella canzone di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro sono diventate un must di quest’estate 2021: tutti i trucchi per trucco che ti farà andare a “Mille”!

Il motivo per cui tutte le ragazze hanno cominciato a impazzire per il trucco labbra è semplice: dopo aver potuto togliere finalmente la mascherina e mostrare l’altra metà del volto la tentazione di dipingere le labbra con colori indimenticabili è davvero tantissima!

Ecco allora che spuntano il fucsia, il corniola e il corallo: tre tonalità calde e luminose che si abbiano perfettamente a qualsiasi incarnato.

Ma, a parte le possibili variazioni sul tema, il rossetto rosso è il principe incontrastato di questa bollente estate 2021.

Tutte le tecniche per creare “Labbra Rosso Coca Cola” a prova di bacio

La preoccupazione maggiore quando si crea un trucco così vistoso è principalmente che non sbavi facilmente e che duri a lungo nella maniera più impeccabile possibile.

Per ottenere questo risultato è fondamentale conoscere le tecniche e i prodotti giusti, quindi scegliere quali sono i più adatti al risultato finale che vogliamo ottenere.

Labbra rosse matte: matita e rossetto long lasting

Per le labbra rosse matte la soluzione migliore è sovrapporre una matita labbra e un rossetto in stick long lasting.

Dal momento che questo tipo di trucco sarà però piuttosto secco bisognerà eseguire un breve scrub levigante sulle labbra in maniera da renderle il più compatte e lisce possibile, quindi idratare le labbra con una crema. In secondo luogo si dovrà passare un primer che aiuti ad allungare ulteriormente la tenuta del trucco finale.

Per realizzare un trucco rosso perfetto è necessario acquistare matita e rossetto della stessa linea e della stessa casa, in maniera da essere assolutamente certe che la sfumatura sia identica e le labbra si trasformino in un blocco unico e compatto di colore.

Il primo passaggio da compiere è creare un contorno labbra perfettamente simmetrico e pulito utilizzando una matita ben appuntita.

Leggi Anche => Il trucco per labbra sensuali? Disegna una X come le VIP

Successivamente si potrà riempire le labbra con uno strato omogeneo di matita a cui sovrapporre poi quello del rossetto.

Se non si teme un effetto troppo secco si potrà tamponare leggermente la bocca con della cipria trasparente applicata con un pennello per fissare il colore.

Labbra rosse con tinta labbra

La tinta labbra è un cosmetico fatto per penetrare in profondità nell’epidermide, arrivando a colorare le mucose della bocca. Per questo motivo consentono di realizzare un trucco estremamente duraturo.

Per applicare correttamente una tinta labbra è necessario fare a meno di primer, correttore, fondotinta o qualsiasi altra base labbra, in maniera da far sì che il pigmento arrivi direttamente in contatto con la pelle.

Per quanto riguarda invece il contorno labbra il consiglio è di tracciarlo sempre con una matita, in maniera da non doversi spingere con l’applicatore della tinta fino ai bordi più esterni delle labbra. Il motivo è semplice: una sbavatura di matita è semplice da rimuovere: una sbavatura di tinta labbra potrebbe essere un problema molto più difficile da risolvere.

Labbra rosse effetto vinile

Le “labbra rosso Coca Cola” nell’immaginario collettivo sono però lucidissime e sensuali, proprio come la lattina bagnata della famosa bevanda. Per questo motivo uno dei metodi più efficaci per ricrearle è utilizzare prodotti vinilici, in grado di creare una patina di colore talmente lucida da risultare riflettente.

Questo trucco è in assoluto l’approccio che permette di ottenere un impatto maggiore, soprattutto se si intende trasformare le labbra rosse nel punto focale del proprio make up.

Il trucco occhi da abbinare alle labbra rosse

Se vi sentite particolarmente audaci l’ideale è puntare su un trucco grafico tanto di moda in questo periodo ed eseguirlo con un eyeliner rosso per quello che, a tutti gli effetti, potrà essere un red total look.

Bellissimo su ragazze dalla pelle molto chiara, questo trucco va realizzato su una base trucco assolutamente perfetta che renda la pelle come di porcellana.

Per le labbra con un finish matte, invece, l’ideale è puntare su un trucco occhi classico e non aggressivo, come uno smokey eye molto delicato e ben sfumato. L’obiettivo è non caricare eccessivamente gli occhi a causa del fatto che le labbra molto colorate dovranno costituire l’unico focus ad attirare l’attenzione dell’osservatore.