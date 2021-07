Anna Tatangelo sostituisce Barbara d’Urso? Lei tuona: “Non mi piacciono le polemiche”

Anna Tatangelo è stata chiamata da Mediaset per sostituire Barbara d’Urso la domenica pomeriggio? La cantante sbotta e vuota il sacco.

Non è di certo un mistero che Anna Tatangelo, durante la prossima stagione televisiva, debutterà nel ruolo di conduttrice con un programma tutto nuovo, Scene da un matrimonio. Il programma andrà a sostituire lo spazio della domenica pomeriggio che per anni ha visto primeggiare Barbara d’Urso su Mediaset. In rete, ovviamente, non sono di certo mancati i commenti in merito a tale notizia e c’è già chi ha fatto notare come a livello di palinsesto, la cantante abbia preso il posto della bella conduttrice partenopea.

Lei però, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ci ha tenuto a fare alcune precisazioni in merito al programma che andrà a condurre a settembre, rivelando che non vuole si dica abbia preso il posto di Barbara d’Urso in quanto i programmi da loro proposti sono completamente differenti e strutturati in maniera radicalmente opposta. Ecco le sue parole.

Anna Tatangelo fa una precisazione su Barbara d’Urso

Anna Tatangelo, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a precisare che lei non ama in alcun modo le polemiche, facendo un riferimento esplicito ai paragoni fatti negli scorsi giorni tra lei, e il suo futuro programma, e quello che per anni ha visto Barbara d’Urso. Ponendo l’accento su come i due contenuti siano completamente differenti, anche se forse gli utenti della rete si riferivano semplicemente ad una sostituzione di palinsesto e non di programmi offerti.

“Non do nulla per scontato e non mi piacciono le polemiche” ha esordito la cantante senza troppi giri di parole e quando il suo interlocutore le chiede a quali polemiche stia facendo riferimento, lei non si tira di certo indietro. “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti” ha spiegato la Tatangelo, sottolineando come il contenuto da lei offerto sia completamente differente rispetto a quello che un tempo occupava la domenica pomeriggio di canale 5.

“E’ un progetto che si sta ancora sviluppando” ha poi dichiarato facendo riferimento a Scene da un matrimonio. “Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Sicuramente racconterà anche me stessa” ha poi spiegato.

Anna Tatangelo su Barbara d’Urso ci tiene a mettere le cose in chiaro, ribadendo che lei non prendere il posto di nessuno e che non vede l’ora di buttarsi in questa nuova avventura televisiva.