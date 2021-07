Scopri se la settimana che va dal 19 al 25 Luglio ti porterà fortuna in amore o se dovrai attendere ancora un po’.

L’amore, si sa, è uno dei desideri più presenti in ognuno di noi. E a volte la voglia di trovare la persona giusta si trasforma in una vera e propria ricerca continua. In tutto ciò, le stelle possono avere la loro influenza, motivo per cui è sempre bene dare uno sguardo alle congiunzioni astrali al fine di comprendere se e quando è il caso di muoversi o di fermarsi un attimo in attesa di momenti migliori.

A tal proposito, oggi cercheremo quindi di scoprire come sarà l’amore per i vari segni zodiacali nella settimana che va dal 19 al 25 Luglio e quali tra questi si potranno considerare fortunati in amore.

Come sarà l’amore oggi? Ecco cosa dicono le stelle

Ariete – Una settimana positiva

Questa settimana la fortuna sembra essere dalla tua. E ciò si rifletterà anche in amore. Se sei già in una relazione, questo è il momento per recuperare eventuali situazioni in sospeso e per dare alla coppia qualche chance in più. La complicità sarà dalla vostra così come il dialogo. Approfittane e vedrai la tua relazione rinascere e diventare sempre più importante. Se sei single, avrai la possibilità di fare incontri interessanti. Dai il meglio di te e le stelle ti sorrideranno in modo davvero promettente donandoti momenti intensi e speciali.

Toro – Ancora qualche alto e basso all’orizzonte

La settimana si prospetterà un po’ nebulosa per quanto riguarda l’amore. Sopratutto nei primi giorni è possibile infatti andare incontro ad incomprensioni e discussioni. Da Giovedì, però, le cose sembreranno cambiare per il meglio offrendoti il modo di risolvere questioni lasciate in sospeso e aiutandoti a chiarirti con la persona che ami. Se sei single, farai meglio a concentrarti su te stessa per capire chi stai cercando veramente. In questo modo, quando la situazione si farà più favorevole, potrai sperare di trovare la persona giusta. Quella che si farà perdonare l’attesa.

Gemelli – Un amore ballerino

La bilancia dell’amore, per questa settimana farà su e giù e ciò ti donerà qualche tensione di troppo. Se saprai reggere questi momenti senza peggiorare le cose, ben presto dovresti andare incontro a dei miglioramenti tali da farti dimenticare i giorni meno piacevoli. Si tratta quindi di portare pazienza (cosa per te difficile) e di accettare che non sempre le cose seguono il percorso che avevi immaginato. Se sei single, sarà meglio attendere il fine settimana per approfondire nuove conoscenze. Le perone con le quali ti relazionerai potrebbero offrirti diverse piacevoli sorprese.

LEGGI ANCHE -> Come sarà la settimana dal 19 al 25 Luglio? Ecco cosa dicono le stelle

Cancro – Una settimana sulla quale lavorare

L’amore per questa settimana si stabilizzerà su un livello mediamente positivo e proporzionale a quanta voglia avrai di investire su di esso. Dovrai infatti cercare di spianare eventuali divergenze in modo da tornare alla complicità di un tempo con il partner. Solo così, il rapporto potrà dirsi salvo da possibili crisi. Se sei single, da metà settimana potresti fare incontri importanti. Inoltre potresti scoprire che qualcuno a te vicino ha effettivamente molto più da dare di quanto non immaginassi. A volte laciarsi sorprendere può essere la strada giusta da seguire.

Leone – Un amore da programmare

Se sei innamorata e in una relazione felice, questo è il momento giusto per fare dei progetti e per sognare qualcosa di più con la tua metà. Che si tratti del primo viaggio insieme o di iniziare a convivere, ogni iniziativa sarà baciata dalla fortuna. Se sei single, aver chiaro chi desideri al tuo fianco ti aiuterà a fare le scelte giuste e ad avvicinare solo persone effettivamente adatto a te. Il resto sarà nelle mani del destino. E chissà che nel tuo futuro non ci sia già la persona giusta ad attenderti.

Vergine – Una settimana positiva dalla sua metà

Se stai cercando fortuna in amore, porta pazienza e attendi metà settimana. In particolare da Giovedì le cose inizieranno infatti a girare per il verso giusto. Potrà portare avanti di qualche passo la tua relazione, risolvere precedenti conflitti e trovare una rinnovata complicità. Inoltre è il momento giusto per fare progetti per il futuro. Se sei single, nel week end potresti incontrare la persona giusta o scoprire di provare sentimenti per qualcuno che conoscevi già ma che inizierai a vedere improvvisamente in modo diverso.

Se vuoi sapere come sarà l’amore nella settimana che va dal 19 al 25 Luglio anche per gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.