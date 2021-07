Scopri come realizzare da sola un ghiacciolo sano e gustoso, perfetto per quanto sei a dieta.

In piena estate, il caldo che incombe porta spesso e volentieri a sentire il bisogno di rinfrescarsi con qualcosa di buono da assaporare mentre si cerca di godere di un po’ di vento in veranda o si guarda un film alla tv. E come tutti ben sappiamo, d’estate uno degli sfizi più ambiti è il ghiacciolo. Fresco, dolce e a volte con quel pizzico di frizzante che solletica il palato, questo alimento rappresenta in qualche modo l’essenza stessa delle giornate estive.

Purtroppo, però, tra i suoi ingredienti ci sono diversi zuccheri e ciò finisce con il renderlo poco adatto a chi sta seguendo un regime alimentare dietetico. Niente paura, però, perché un buon ghiacciolo (e che sia anche sano) si può preparare anche a casa. Basta infatti munirsi degli appositi stampini da conservare in frigo per mettere insieme un paio di ingredienti sani e ottenere un ghiacciolo di tutto rispetto.

Come realizzare a casa un ghiacciolo sano e gustoso

Quando la voglia di ghiaccioli incombe, la scelta giusta è quella di assecondarla. E se si è a dieta? In tal caso basterà optare per degli ingredienti sani ai quali aggiungere un dolcificante al posto dello zucchero. In questo modo si otterrà un diversivo piacevole ed in grado di rendere le giornate più fresche e piacevoli che mai.

Per ottenere un buon ghiacciolo basta infatti munirsi di frutta fresca e di eritritolo (o in alternativa un altro dolcificante a scelta. A quel punto si creerà una bevanda a base di acqua, succo del frutto scelto e dolcificante e dopo aver mescolato per bene il tutto si andrà a versare negli stampi. Una volta congelati, si avranno pronti in freezer dei ghiaccioli davvero saporiti e che nulla avranno da invidiare a quelli che si trovano in giro.

Per fare un esempio pratico, ecco come realizzare un ghiacciolo al limone.

Spremere uno o due limoni (in base a quanti ghiaccioli si vogliono ottenere) in una caraffa e aggiungervi acqua e dolcificante. L’idea è quella di ottenere una bevanda che sia simile alla limonata. Quando il sapore sarà di proprio gradimento, versare il tutto negli stampi e congelare. Il ghiacciolo sarà pronto da gustare.

E se si è a corto di idee? Gli ingredienti con cui giocare sono davvero tanti. Tra questi ci sono il limone, l’arancia, il pompelmo, il succo di melograno, il tè verde, il caffè, etc…

Ingredienti che per i più golosi si possono inserire anche sotto forma di frullati o di frappè, in modo da ottenere dei ghiaccioli più sostanziosi ma sempre abbastanza light. Altro trucco per un risultato perfetto è quello di lasciare qualche pezzetto di frutta, purché questa sia morbida di natura (come la banana, la fragola o la mela). Va infatti considerato il fatto che una volta nel ghiacciolo assumerà una forma diversa diventando molto più dura.

Cosa fare, però, se oltre a rinfrescarsi si ha bisogno di fare un vero e proprio spuntino? In tal caso si può optare per un ghiacciolo cremoso. Basta infatti mescolare dello yogurt greco con della banana frullata, delle fragole o con un altro frutto di proprio gradimento e mettere il tutto negli stampi. Una volta pronti, si otterrà un ghiacciolo più corposo, bilanciato ed in grado di donare un piacevole senso di sazietà. Un modo per vivere l’estate con ancor più energia e voglia di fare.