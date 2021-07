Dimmi su quale sedia sederesti e ti rivelerò il tuo stile e il tuo modo di essere

Il test della sedia ti aiuterà a comprendere meglio te stesso. Scopri cosa rivela la tua sedia preferita della tua personalità.

Immagina di entrare in un negozio che vende arredamento e di entrare in uno showroom dove sono in esposizione la nuova collezione delle sedie. Osservando questa distesa di sedia, su quale ti siederesti? Quale sedia ti attira e ti stimola a volerla provare? la tua scelta potrebbe essere illuminante.

Test: dimmi su quale sedia preferisci sederti e ti dirò chi sei

Come puoi notare osservando questa immagine ci sono 8 sedie, tutte diverse tra loro, ogni sedia ha una propria storia, una propria funzione e persino un proprio nome. Ogni pezzo è unico. Quale sedia attira la tua attenzione? per qualche motivo una di queste sedia probabilmente ti attira più delle altre e ogni scelta è legata alla tua personalità.

Scopri cosa potrebbe rivelare una sedia sul tuo modo di essere e sul tuo stile.

Ecco cosa indica la tua scelta:

Sedia A Bertoia Diamond

Se hai scelto questa sedia minimal in rete, ampia ma senza imbottitura significa che sei una persona saggia ed obiettiva. Tu vai dritto al punto e valuti tutto in modo oggettivo senza lasciarti abbindolare dal superfluo. Sei la classica persona che compra qualcosa più perché è funzionale che perché è bella. l tempo e l’esperienza ha potenziato ancora di più la tua saggezza e le persone che ti conoscono bene si affidano sempre a te per un consiglio. tuoi amici ti cercano un consiglio perché trovi sempre la via di mezzo della situazione. Sei una persona che ha successo nella vita.

Sedia B Eames

Se hai scelto la sedia B hai una personalità dinamica e gioiosa. Le gambe di questa sedia ricordano le zampe di un ragno e questa sedia sembra essere sul punto di muoversi. Sei una persona che non sa stare ferma, sempre impegnata, inoltre adori essere cool, ti piace essere alla moda, apparire e non rinunci agli accessori giusti. Sei una persona molto spontanea.

Sedia C tulipano

Se hai scelto la sedia su una gamba sola impreziosita da una imbottitura che la fa apparire molto comoda significa che sei una persona aperta e orientata verso il futuro, tu pensi sempre al domani. Ami i film futuristici e di fantascienza. Dovresti goderti di più il presente perchè ogni giorno che passa è un giorno che non tornerà.

Sedia D Mr. Wassily Presidente

Se hai scelto lo stile della sedia D significa che per te contano i dettagli perchè questi fanno la differenza. Ti piace essere appariscente e ami le cose fuori dal comune, stravaganti. Questa sedia sembra essere una fusione tra una poltrona ed una panchina, un a innovazione epocale. Ti piace tutto ciò che è in stile moderno.

Sedia E Plywood

Se hai scelto la sedia di legno sei una persona semplice ed adori le cose altrettanto semplici. Sei il tipo che ama le tradizioni, il contatto con la natura, il tempo condiviso con la famiglia. Già ti vedo in una casa semplice, con mobili in legno, molto essenziali, il camino acceso e un grande tappeto sul quale giocano i bambini. Sei una persona molto affettuosa e ami leggere ma detesti fare le pulizie.

Sedia F Bertoia

Se hai scelto la sedia F sei una persona che ha molti interessi ma hai un tallone d’Achille: la timidezza. Preferisci stare nella tua zona di confort, con vecchi amici di sempre dove non rischi di incorrere in nuove amicizie. Quando sei a tuo agio tiri fuori il tuo lato ironico senza metterti al centro dell’attenzione. Ti piace andare a musei ed eventi culturali.

Sedia G Wegner Presidente

Se hai scelto la sedia G, conosciuta anche come sedia Shell significa che sei una persona minimalista, hai bisogno solo del necessario e ami lo stile classico. Ti piace bere caffè e scoprire cose nuove, come nuovi paesaggi. Sei una persona calma, pacifica e paziente e non potresti mai rinunciare a qualche momento di meritato relax.

Sedia H Swan Presidente

Se hai scelto l sedia rossa, vivace, ampia e imbottita che sembra avvolgerti in un tenero abbraccio sedendoti, significa che sei una persona originale che si distingue dalla massa. Sempre attiva il fine settimana ti piace rilassarti e dormire fino tardi. Sei una persona molto leale e molto apprezzata dal proprio entourage. Forse un pò sbadato ma sai sempre come farti perdonare.