Il costume con balza sfoggiato da Elena Santarelli in una delle ultime fotografie postate sul suo profilo Instagram personale è un’idea per rinnovare il guardaroba da spiaggia! A chi sta bene però il costume come quello di Elena?

Il costume intero è il più comodo in assoluto per chi non si sente a proprio agio a mostrare l’addome o per le donne che amano essere un po’ più “vestite” anche in spiaggia. Il costume intero è spesso considerato molto più elegante e raffinato del bikini, necessariamente più sensuale ma, esattamente come il bikini, si apre a molte varianti che possono renderlo più originale e interessante.

Il costume da bagno intero con balza, proposto da Elena Santarelli è un esempio molto calzante di come anche un capo destinato al beachwear possa essere raffinato e particolare come una camicetta.

Ecco come copiarlo e soprattutto a chi sta bene.

Copiare a poco prezzo il costume intero con balza di Elena Santarelli

Elena Santarelli ha scelto un costume total white che contrasta benissimo con il colore dorato della sua abbronzatura e con quello dei suoi capelli. Il bianco però è un colore un po’ pericoloso da portare in spiaggia, perché può dar luogo a “trasparenze” impreviste e indesiderate quando viene bagnato da una grossa quantità d’acqua.

Inoltre è molto adatto alle donne piuttosto esili o dal fisico che accenna la forma di una clessidra, ma può essere considerato “ingombrante” dalle donne che hanno qualche chiletto di troppo o che non amano vestire di colori troppo chiari.

C’è da dire, però, che il costume intero con balza è perfetto per le donne dal fisico a pera e per le donna dalle spalle strette.

Questo modello consente, infatti, di aumentare il volume della parte superiore del busto in maniera da riequilibrare l’interezza della figura e riportarla in proporzione con la parte sottostante, soprattutto se si hanno i fianchi un po’ larghi o le cosce un po’ grosse.

La balza, infatti, produce volume e movimento, inoltre accentua le dimensioni orizzontali delle spalle e mimetizza un seno troppo piccolo oppure di medie dimensioni ma un po’ “a pera”.

Questo modello è perfetto anche per le donne dal fisico a rettangolo, come la bella Elena Santarelli, ed è meno adatto per le donne dal fisico a triangolo rovesciato.

Quest’ultima fisicità si caratterizza infatti per spalle piuttosto larghe e fianchi piuttosto stretti. Ne deriva pertanto che accentuare la larghezza del busto e delle spalle, se si ha un fisico di questo tipo, non farà altro che aumentarne la sproporzione dal punto di vista visivo.

Infine, questo modello di costume non è da consigliare per le donne dal fisico a mela, cioè per le donne dalle gambe sode e muscolose ma dal sedere piccolo e dal ventre prominente: il motivo è che la balza si appoggerà sul ventre quasi “incorniciandolo” e quindi mettendolo inevitabilmente in evidenza.

La proposta di Shein per il costume intero con balza è estremamente economica e presenta una fantasia esotica con due tipi di colorazioni. Quello bianco forse è più adatto a essere abbinato a un cappello di paglia super glamour.