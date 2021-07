6 caratteristiche scientificamente provate che rendono una donna irresistibile

Ti sei mai chiesto cosa rende una donna irresistibile agli occhi di un uomo? Ci sono almeno 6 cose che rendono ogni donna attraente come Jessica Rabbit.

Secondo la scienza ogni donna che possiede queste 6 caratteristiche è irresistibile per gli uomini. In fatto di relazioni interpersonali vengono compiuti tantissimi studi alcuni dei quali giungono a conclusioni sbalorditive. Alcuni degli studi che ti menzioneremo in questo articolo, atti a identificare elementi di attrazione relativi al comportamento umano ti faranno spalancare la bocca. Non immagini cosa rende una donna irresistibile per un uomo.

6 cose che rendono una donna sexy agli occhi di un uomo

Le persone si attraggono m cosa in particolare determina questa attrazione? oltre ai gusti personali sembrerebbe esistere un comune denominatore che rende le donne molto sexy per il genere maschile. Sedurre un uomo è semplice, basta avere queste sei caratteristiche e non si tratta di essere straordinariamente belle fisicamente. La bellezza è soggettiva mentre le caratteristiche che stiamo per svelarti non lasciano indifferente nessun uomo ed è la scienza ad affermarlo.

Secondo lo psicologo ed esperto di comportamento femminile, il dottor Midge Wilson, tuttavia, quando un uomo si interessa la controparte femminile è per uno scopo preciso e ben definito, ovvero riprodursi. Secondo l’esperto inconsciamente l’uomo è spinto dal bisogno di accoppiarsi per riprodursi e a tal fine da vita ad un processo che per i non esperti viene definito corteggiamento ma che in realtà è un processo di “valutazione dell’idoneità alla riproduzione”.

In questo ambito l’uomo inizia a valutare una serie di fattori che rendono le donne attraenti scientificamente. Ecco quali sono le 6 caratteristiche che attraggono indiscutibilmente ogni uomo:

1. Il rapporto vita/fianchi

Secondo le teorie dell’antropologo neozelandese Barnaby Dixson, gli uomini sarebbero più attratti dalle donne con la vita stretta ed i fianchi larghi, piuttosto che dalle donne con i fianchi stretti. Questa preferenza si lega al concetto di “valutazione dell’idoneità alla riproduzione” sopra citato. Secondo gli uomini i fianchi larghi aiutano la donna a mettere al mondo un figlio.

2. Una voce stridula

Alcuni ricercatori dell’University College di Londra sarebbero giunti alla conclusione che gli uomini tendono a trovare le donne con una voce stridula più attraenti questa poiché questo tipo di voce viene inconsciamente percepita come un segno di giovinezza e quindi di fertilità.

3. Capelli sani

A dimostrare l’effetto di una chioma in salute sul genere maschile ci hanno pensato alcuni ricercatori tedeschi secondo i quali i capelli sarebbero determinanti nel gioco dell’attrazione. Anche in questo caso l’attrazione è legata alla giovinezza. I capelli sani e splendenti sarebbero un indicatore di giovinezza e di conseguenza di maggiore idoneità riproduttiva.

4. Un bel sorriso

Alcuni ricercatori della British University of Columbia hanno concluso che un sorriso fresco e smagliante incanta gli uomini che vedono nelle donne sorridenti compagne di vita più felici. Il sorriso conquista più di un muso imbronciato, sembrerebbe ovvio eppure lo stesso studio ha dimostrato che le donne al contrario degli uomini sarebbero più attratte dagli uomini che hanno un’aria seria.

5. Poco trucco

Il fascino delle donne acqua e sapone sembra essere intramontabile. I ricercatori della Bangor University hanno dimostrato che gli uomini considerano più attraente una donna poco truccata piuttosto che una donna vistosamente truccata.

6. Indossare abiti rossi

Infine a giocare a favore dell’attrazione ci sarebbe lui, il rosso. Uno studio ha dimostrato che indossare indumenti di questo colore fa percepire una donna immediatamente più attraente agli occhi degli uomini. In realtà anche in questo caso entrerebbe in gioco un istinto primitivo che fa percepire le donne vestite di rosso di un livello superiore.

Inoltre, secondo la cromoterapia, la vista del rosso può far aumentare la pressione sanguigna ed apportare buonumore e palpitazioni, tutto ciò che genera la vista della persona amata, per questo il rosso viene associato all’amore, alla passione e quindi all’attrazione.