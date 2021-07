Alessio Cennicola massacrato dopo la rottura con Samantha Curcio: lei spiazza tutti

Alessio Cennicola di Uomini e Donne è stato massacrato dal web dopo l’annuncio della rottura con Samantha Curcio. Lei ha spiazzato tutti cosi.

Alessio Cennicola e Samantha Curcio, non è di certo un mistero, si sono lasciati. Che le cose non andassero come sperato per la coppia formatesi negli studi di Uomini e Donne non è di certo una novità, visto che l’ex tronista aveva ammesso ci fossero alcuni problemi ed una segnalazione che immortalava lui al fianco di una ragazza in discoteca non hanno di certo aiutato la loro relazione a proseguire.

Dopo l’annuncio di Samantha, gli utenti della rete si sono tutti schierati a suo favore ed hanno iniziato a criticare l’ex corteggiatore, accusandolo di averla presa in giro fin dall’inizio e di aver sfruttato il programma soltanto per avere una maggiore visibilità. Samantha però non ci sta e dopo aver letto numerosi attacchi nei confronti del suo ex fidanzato ha deciso di intervenire, chiedendo a tutti di smetterla di offenderlo perché di certo in questo momento non hanno bisogno di attacchi gratuiti da parte loro.

Alessio Cennicola è stato massacrato dal web dopo la rottura con Samantha Curcio, ma lei si è subito schierata in sua difesa.

Samantha Curcio difende Alessio Cennicola dopo la rottura

Samantha Curcio, nonostante non ci sia andata leggera nei confronti del suo ex fidanzato, facendo intendere che lui metteva al primo posto le discoteche piuttosto che lei, si è subito mossa per difenderlo, chiedendo non solo agli utenti della rete di non attaccarlo, ma anche contattandoli personalmente, chiedendo loro di eliminare le offese e gli insulti nei suoi confronti.

“Questa sono io che con tutti quelli che offendono Alessio” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne, pubblicando uno screenshot, che trovate in allegato alla fine di questo articolo, in cui richiama un suo fan che ha offeso Alessio Cennicola.

“Ho letto il commento che hai scritto ad Alessio” annuncia durante il messaggio scritto di proprio pugno ad un suo fan aveva offeso l’ex corteggiatore del Trono Classico. “Per rispetto mio, potresti cancellarlo per favore? Non credo serva a nessuno offendersi e credo che lui non abbia bisogno di offese“ ha richiesto Samantha. “Se lo facessi, te ne sarei davvero grata. Grazie” ha poi concluso e l’utente della rete in questione ha esaudito la sua richiesta, asserendo di averlo fatto soltanto per rispetto nei suoi confronti.

Nonostante la storia d’amore tra Samantha Curcio e Alessio Cennicola di Uomini e Donne non sia proseguita come entrambi speravano, non riuscendo a superare la più difficile delle prove ovvero quella nella vita reale, il rispetto che ognuno prova nei confronti dell’altro prosegue. Dando così il buon esempio a tutti i loro fedeli sostenitori che li seguono sin dal loro esordio all’interno del programma.