Oggi abbiamo deciso di proporti un test d’illusione e d’immagine veramente sconcertante. Guarda questo disegno: che cosa vedi davvero?

Il test di oggi mira a svelare un tratto decisamente nascosto della tua personalità… talmente nascosto che potresti proprio chiederti di che cosa parliamo!

Per svolgere il test, al solito, dovrai guardare l’immagine che ti proponiamo e dirci cosa vedi per primo.

In questo si tratta veramente di qualcosa più semplice a dirti che a farsi.

Perché?

Beh, semplicemente perché non ti faremo vedere una “classica” immagine! Non sei curioso di provare?

Test illusione e immagine: cosa vedi nella foto qui sotto ci svelerà uno dei tratti più nascosti della tua personalità

Guarda attentamente la foto qui sopra.

Che cosa c’è rappresentato in questo disegno?

La domanda sembra sciocca ma, effettivamente, ci vuole qualche minuto prima di trovare la risposta.

Di certo, infatti, questa non è una delle “classiche” immagini dei test di personalità, nella quale, con un colpo d’occhio, individui subito una forma che ti attira!

Il test di oggi vuole conoscerti nel profondo e non vuole che sia solo il tuo subconscio a lavorare, in maniera troppo poco impattante per avere un risultato chiaro!

Per questo motivo, quindi, fino ad adesso non ti abbiamo neanche detto quali sono, effettivamente, le opzioni su cui puoi contare.

Ma che cosa c’è in questo disegno? Stai tranquillo, perché sei in ottima compagnia: tantissime persone non capiscono che cosa ci sia in questa immagine!

Se hai deciso di provare comunque la fortuna ed hai individuato qualcosa nel disegno, adesso non ci resta altro da fare che leggere i responsi.

Ecco che cosa avresti potuto vedere e che cosa significa se hai visto uno di questi tre elementi!

Mani : hai visto un paio di mani chiuse “a coppa ” su uno sfondo arancione? Allora, innanzitutto, benvenuto nel club.

La maggior parte delle persone, infatti, vede proprio questo elemento per primo anche se, comunque, con qualche difficoltà .

Insomma: le mani sono uno degli elementi preponderanti e siamo in tantissimi a notarle per prime. Ma che cosa dicono di noi?

Sicuramente che sei una persona con uno spirito critico ben affinato ; non ti fai spaventare dalle situazioni sconosciute e sei famoso per non avere mai “colpi di testa”.

Sei una persona concreta e logica , che non cede mai al nervosismo e che, di certo, è un vero e proprio punto di riferimento per gli altri. Complimenti!

: hai visto un paio di “a ” su uno sfondo arancione? Allora, innanzitutto, benvenuto nel club. La maggior parte delle persone, infatti, vede proprio questo anche se, comunque, con . Insomma: le mani sono uno degli elementi preponderanti e siamo in tantissimi a notarle per prime. Ma che cosa dicono di noi? Sicuramente che sei una persona con uno ben ; ti fai dalle situazioni sconosciute e sei famoso per non avere mai “colpi di testa”. Sei una e , che non cede mai al nervosismo e che, di certo, è un e di per gli altri. Complimenti! Albero: quello che ti è saltato, alla fine, all’occhio è proprio la forma di un albero. Questa è una figura che una buona parte di chi guarda l’immagine pensa di vedere: insomma, non è la più comune ma neanche la più improbabile!

Vedere un albero vuol dire essere persone comunque razionali e concrete, che non hanno paura di dire le cose come stanno.

Sei capace di notare i dettagli e non ti sfugge (quasi) niente: non sei di certo una persona distratta o con la testa tra le nuvole!

Qualche volte, però, ti lasci suggestionare e lasci che la tua mente corra libera: e sono proprio queste le volte dove sbagli di più e rischi di prendere una cantonata!

Sei veramente bravo ad individuare lo stato d’animo delle persone: sei particolarmente empatico e sbagli con difficoltà!

Esplosione: infine, il terzo elemento che possiamo notare in questa immagine è una vera e propria esplosione. Tutti abbiamo una percezione che ci potrebbe essere un’esplosione in questo disegno ma è solo vagamente suggerito!

Chi, però, decide di notare immediatamente l’esplosione è qualcuno che ha una fervida immaginazione, oltre che, ovviamente, nessuna paura di esprimerla!

Non devi per forza essere un artista ma sappiamo bene che sei una persona capace di esprimere i suoi sentimenti e le sue idee in maniera veramente efficace.

Non hai paura di andare per tentativi ed il test d’illusione e immagine lo conferma: sei una persona veramente creativa!

Dietro questa vena d’artista, si nasconde qualcuno che ha paura di non essere capito e che, per questo motivo, è sempre esuberante e sopra le righe.

Sei una persona decisamente particolare: non sono in tanti a “vedere” l’esplosione!