Test: quale foglia ti piace di più? La tua scelta mostra la tua personalità

Scegli una foglia e scopri la tua personalità innata. Questo test della personalità ti aiuta a scoprire chi sei veramente.

Ogni nostra scelta e ogni nostra preferenza dipende dal nostro modo di essere e dal nostro inconscio. La tua scelta ti sembrerà casuale ma non lo è, è sempre dettata dalla tua persona.

Anche quando guardi degli alberi, dei fiori e persino delle foglie contemporaneamente proverai una attrazione o una preferenza verso un elemento in particolare.

Le foglie possono avere forme e colori molto differenti, inoltre sono ciò che determina il “carattere” della pianta e la rende unica e distinta da tutte le altre piante. Una foglia racconta chi è la sua pianta. Allo stesso modo la scelta di una foglia può rivelare chi è la persona che la sceglie.

Test: dimmi che foglia scegli e ti dirò chi sei

Grazie ad una foglia puoi capire molte cose di una pianta, ad esempio lo stato della sua salute. Grazie ad una foglia si può capire anche qualcosa delle persone, ad esempio la personalità.

Quale foto ha attirato la tua attenzione? Quale preferisci?

Scopri cosa rivela di te la tua foglia prescelta.

Se hai scelto la foglia 1

Se hai scelto questa foglia composta da tante foglioline, significa che sei una persona che ama l’avventura e trova eccitanti gli imprevisti. Hai un carattere forte e sei molto determinata, per te la sincerità è fondamentale, non potresti mai dire qualcosa che non pensi. Non temere la reazione degli altri, anche se quello che dici fa male prima o poi cli altri capiscono che una amara verità spesso è più utile di una bugia.

Se hai scelto la foglia 2

Se hai scelto la foglia n. 2 che sembra un pò pungente è perché sei una persona con un carattere ostile. Diffidente e analitica, valuti bene le persone con le quali legare ma se qualcuno ti chiede aiuto, non ti tiri mai indietro. Sei spigolosa fuori ma tenera dentro, questo contrasto ti scatena crisi i pianto a volte. Ad ogni modo le tue spine ti rendono decisamente forte.

Se hai scelto la foglia 3

Questa foglia rivela una personalità analitica, metodica e ambiziosa. Ragioni sempre molto, valuti ogni possibilità e sviluppi piani ambiziosi. Difficilmente non arrivi all’obiettivo se te lo prefiggi. Sei una persona molto intelligente e ami molto la compagnia di te stesso. Ricorda che a volte condividere aiuta a trovare idee ancora migliori.

Se hai scelto la foglia 4

Se hai scelto questa grande foglia che sembra una mano pronta a dare una carezza, significa che hai una personalità vivace, sei allegra piena di gioia, sempre ottimista e solare. Non ti avvilisci mai e contagi anche chi ti circonda, una vita senza te non sarebbe la stessa.

Se hai scelto la foglia 5

Se hai scelto l’ultima foglia significa che hai sviluppato una personalità molto aperta e tollerante. Sei il tipo di persona che accetta che ognuno abbia una propria visione e le proprie idee, sei molto tollerante e questo ti rende una persona davvero straordinaria.