Test: scegli la finestra della tua vita e scopri come affrontare il futuro

Quale finestra si apre sul tuo futuro? Cosa racconta di te e di quello che ti aspetta nella vita? Scoprilo con questo test.

Dietro ogni finestra si possono nascondere tanti diversi paesaggi. Tutto dipende dal luogo in cui si trova questa finestra. Se questa finestra si affaccia sulla tua tua vita aprendola potrai ammirare lo scorcio sul tuo futuro. Questo test ti aiuterà ad affrontare meglio ciò che la vita ha in serbo per te.

Test: scegli una finestra e scopri come affrontare meglio il tuo futuro

Il test della finestra è un test psicologico molto apprezzato sul web. Se una finestra aprendosi ti offrisse la possibilità di dare uno sguardo sul tuo futuro, la apriresti? Se la risposta è SI non ti resta che fare il test di oggi. Osserva l’immagine e scegli la tua finestra. Una di queste finestre ti rappresenta e racconta molti aspetti della tua personalità. Scegli la finestra che ti attrae e scopri come affrontare il futuro.

Ogni test psicologico ha lo scopo di aiutarci a capire meglio noi stessi. Per avere una valenza clinica il test dovrebbe essere sottoposto da un esperto. I test psicologici che trovi online non possono sostituire il parere di un esperto quindi il loro scopo è principalmente quello di intrattenerti e fornirti tutti gli strumenti per conoscerti meglio.

Il test di oggi ti chiede di scegliere una finestra. Le finestre sono una rappresentazione del mondo. Aprendo una finestra puoi vedere cosa succede fuori e cosa sta per accadere.

Aprendo la finestra della tua vita potrai vedere cosa accade nel tuo futuro. Ricorda che il futuro è incerto e di fronte all’incertezza reagiamo tutti in modo diverso. Con questo test hai l’opportunità di valutare prima di agire.

Soluzione del test

Hai scelto una finestra senza pensarci troppo come ti avevamo chiesto? Bene, ora è il momento di scoprire cosa ti rivela la tua finestra.

Se hai scelto la:

FINESTRA 1

Se hai scelto la prima finestra significa che sei una persona di mentalità aperta, socievole e spontanea. Ami le cose e la vita semplice. Aprendo la tua finestra della vita sul futuro si vede la pace. Hai lavorato tanto per ottenere la serenità e ora finalmente sei pronto ad abbracciare con una rinnovata forza tutto ciò che ti attende. Le fondamenta del tuo spirito sono solide, niente può farti traballare.

FINESTRA 2

Se hai scelto la finestra n, 2 significa che sei una persona un pò superficiale. Non apprendi dalle tue esperienze di vita e non apprendi dalle esperienze degli altri. Sembra che tu non sia interessato ad uscire dalla tua bolla, non ti interessa attingere, conoscere, cosa accade intorno a te. Nel tuo futuro c’è uno stravolgimento totale. La tua bolla sta per rompersi. Non interessarsi non impedirà agli eventi di manifestarsi. Nel tuo prossimo futuro hai bisogno di molto coraggio.

LEGGI ANCHE —->Test: qual é il tuo posto preferito in auto? Non crederai a cosa rivela di te

FINESTRA 3

Se hai scelto questa finestra è perché sei una persona combattiva. Forte e coraggiosa affronti la vita senza abbassare mai la guardia e con una forza incredibile. La vita ti ha dimostrato che non puoi mai allontanarti da secchio e spugna, perchè ti servono per ripulire le tue ferite. Cosa c’è dietro alla finestra non ti importa, tu non hai paura del tuo futuro. Hai dato tanto e sei in un punto in cui niente può spaventarti.

FINESTRA 4

Questa è la finestra scelta dagli eterni sognatori. Sei un fantasista, sogni la vita che vuoi con un ottimismo sfegatato. Il futuro, qualunque sia, è atteso con entusiasmo. Nel tuo cuore sei convinto che il peggio sia passato e che ti attendono sempre cose belle, quindi non vedi l’ora di abbracciare il futuro. Non perdi mai la tua allegria e la tua positività ma pensi talmente tanto al futuro da non goderti il presente. Smettila di guardare fuori dalla finestra, guarda a cosa accade dentro la casa.

FINESTRA 5

Se hai scelto l’ultima finestra significa che sei una persona organizzatissima. Non ti sfugge nulla e hai sempre tutto sotto controllo. Il tuo motto è: “Prevenire è meglio che curare”.

Non tutto si può prevedere e prevenire, per questo il tuo futuro è incerto, e lo è perché gli permetti di coglierti impreparato in caso di eventi non previsti. Dovresti rilassarti e apprendere ad accogliere anche l’incertezza.