Il partner non ti piace fisicamente però non puoi fare a meno di amarlo? Scopriamo insieme qual è il vero motivo dietro questo problema.

Quante volte ti è capitato di trovarti ad avere un partner che proprio non riusciva a piacerti dal punto di vista fisico?

A molti potrà sembrare un controsenso, eppure magari a te sta capitando ancora anche in questo momento.

Il tuo compagno (o futuro tale) ti piace da morire: insieme state bene, ti fa ridere e ti emoziona anche solo prendergli la mano.

Sarebbe tutto perfetto se non fosse per un unico, piccolo, particolare: lui non ti piace proprio fisicamente!

Cerchiamo di capire insieme qual è il vero motivo che si nasconde dietro questo “problema”.

Lui non ti piace fisicamente però lo ami alla follia? Ecco perché succede

Inutile girarci intorno, è capitato veramente a tutti.

Siamo tutti rimasti “incastrati” in un rapporto non meglio definito, con una persona che ci piaceva veramente tanto sotto tutti i punti di vista meno che uno.

Quello fisico!

Magari insieme potete parlare per ore e di cose che ti fanno tremare le gambe; magari quando ti tiene la mano sogni il matrimonio e sei felicissima.

Poi, però, arriva il momento di fare i conti con la realtà e traslare questo rapporto dal piano sentimentale a quello fisico e iniziano i problemi.

Il tuo partner non ti piace per niente fisicamente!

Ti trovi, quindi, nella scomodissima posizione di dover respingere le avances di qualcuno che ti piace, sì, ma non abbastanza!

Il poverino (o poverina) nel frattempo è decisamente confuso: da un lato avete una relazione idilliaca, dall’altro… la relazione non esiste proprio!

Quali possono essere i motivi e perché succede di trovarsi in una situazione tanto scomoda?

Leggiamoli insieme.

questione di “stile” : potrà sembrarti superficiale o poco concreto, eppure è un motivo più che valido per non avere interesse fisico per qualcuno.

Il tuo partner si veste o atteggia in una maniera che trovi assolutamente fastidiosa o poco sensuale . Non è strano, quindi, che il suo stile, anche dei vestiti, possa renderti poco incline a trovarlo eccitante o anche solo fisicamente appetibile.

Se si tratta di problemi risolvibili , non esitare a chiedergli di fare una prova (certo, senza risultare sgarbata). Magari provate a fare shopping insieme oppure un nuovo taglio di capelli : chissà che la situazione non cambi?

A volte capita di credere che la persona che abbiamo davanti sia quella perfetta per noi perché la società ci dice che è così.

Magari è gentile oppure ti tratta in una maniera che ti fa sentire bene; magari ti sembra che nessuno ti tratterà mai come lui oppure pensi di “dovergli” qualcosa per il semplice fatto che gli piaci molto.

Ti sei mai soffermata a pensare che potrebbe essere questo il motivo che te lo fa sembrare il partner perfetto?

