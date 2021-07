Alessio Cennicola risponde a post con story e su Instagram non risparmia nessuna critica alla oramai ex Samantha Curcio: le accuse sono pesanti.

Sembra esser giunta la definitiva parola fine per la coppia made in Uomini e Donne Samantha Curcio e Alessio Cennicola.

In un lungo sfogo scritto stanotte e pubblicato su Instagram, Samantha chiede ai suoi follower di non schierarsi: entrambi stanno soffrendo in questo difficile momento.

Lei comunica che “fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere”. E Alessio? Anche lui ora vuole dire la sua.

Alessio Cennicola risponde a Samantha Curcio

Tanta amarezza, delusione e anche qualche non troppo velata ripicca sono gli ingredienti principali della risposta che Alessio Cennicola ha condiviso sulle sue Instagram story rispondendo al post di Samantha Curcio:

“Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi e dirmi che tutte quelle cose brutte che mi hai scritto non le pensavi ma che erano state dettate dalla rabbia, come invece mi hanno detto persone che ti conoscono con le quali ti sei confidata”

Le accuse però non sono finite qui. Già perché Alessio richiede anche che Samantha si sia in effetti dimostrata poco coerente e un po’ ipocrita: lei che diceva di non amare la piazza dei social ora pare aver opportunamente cambiato idea:

“Hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social, che dici di non amare , ma con il quale hai preferito interagir prima di farlo con me […] Ma sei tu che hai scelto così e, forse, ti stai adattando a questo contesto che dici di non amare ma io ti rispettoso come sempre ho fatto fino ad oggi”

Al di là del dolore e della delusione resta però un bel ricordo e questo Alessio proprio non può negarlo:

“Ho vissuto una favola vera intensa unica, dove i nostri mondi, che definisci diversi, avevano cominciato ad incontrarsi, una volta tu nel mio, una volta io nel tuo. Il tempo avrebbe detto se potevamo diventare un mondo unico.”

Come sempre del resto, quando un amore finisce la delusione spesso prende la parola più della mente e del cuore. Chissà se fra qualche tempo Alessio ancora la penserà così su Samantha e chissà del resto anche se questa fine è l’ultima definitiva parola ella loro storia. Staremo a vedere.